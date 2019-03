Gallardo, sorprendido por las quejas de Alianza Lima

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró sorprendido por los reclamos de los directivos de Alianza Lima por el supuesto uso de un “handy” desde el palco donde observó el partido que, el miércoles pasado en Perú, terminó igualado 1-1 en el inicio de la Copa Libertadores.

“Me sorprende el reclamo, en ningún momento me comuniqué con el banco de suplentes, en el palco había otras personas, pero jamás tuve contacto con nadie en el campo de juego, no tengo más que decir“, dijo Gallardo, quien cumple una sanción impuesta por la Conmebol desde la pasada edición de la Copa y no puede acceder al banco de suplentes.

Aunque agregó: “La gente es libre de protestar sí tienen argumentos sólidos, no se puede estar protestando por todo, hay que reclamar por cosas importantes, pero estoy sorprendido porque me trataron con mucho respeto y estuve con la gente local muy cerca y jamás hubo ni un insulto”.

Sobre el incidente de Enzo Pérez, quien se retiró del campo intercambiando gestos con los hinchas locales, “El Muñeco” recalcó: “Desde donde estaba vi sólo que se tocó el escudo, no vi insultos, pero a veces hay que entender, los jugadores son insultados y con esas pulsaciones a veces cuesta mantener la calma, no hay que darle más entidad al tema”.

Por otro lado, acerca del equipo para jugar mañana ante Atlético Tucumán, Gallardo consideró: “Será un partido importante, pero no es una final, es una posibilidad para acercamos a la zona de las copas del año que viene, ante un rival duro que juega bien en su cancha, pero es un partido más en esa búsqueda”.

Asimismo, ante la consulta sobre la falta de gol de Rafael Borré -que el miércoles malogró un penal-, el DT enfatizó: “Es un jugador que fue muy importante por ser de equipo y eso le dio cualidades que hicieron que haga goles, porque juega para el equipo”.