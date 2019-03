Un extenso documento con participaciones destacables

Luego de más de una hora de marchar, la movilización masiva por el Día Internacional de la Mujer terminó en Casa de Gobierno con la lectura de un documento. En el mismo, varios sectores de la sociedad tuvieron la oportunidad de expresarse en este fecha histórica.

En el caso del personal de salud, se habló de la precarización laboral de compañeras, así como de “seudos contratos” como becas que también se dan en otras áreas del Estado.

“Las compañeras de la salud piden pase a planta de las compañeras de Formarse y Crecer, aumento de presupuesto e insumos, restitución del ministerio de la Nación y ratificar que los enfermeros son profesionales de la salud”, dijo Karina Cardozo de María Contti.

Desde Educación, donde pidieron capacitación y que no discriminen a docentes que hicieron visible su ideología, compartieron el mismo reclamo en cuanto a condiciones laborales y sueldos que no están acordes con la inflación.

Las mujeres campesinas también tuvieron su espacio. Además de las condiciones indignas de trabajo, se refirieron a las situaciones que padecen en el interior provincial por las fumigaciones que afectan la salud de todas sus familias.

“En el interior de la provincia la situación de violencia estructural sobre las mujeres se agrava bajo un Estado patriarcal que impone su modelo económico de saqueo y devastación, despojando a las mujeres campesinas y originarias de sus tierras y avasallando nuestra cultura guaraní”, expresaron en el escrito que se difundió.

Por otra parte, denunciaron discriminación laboral en las empresas. “En La Reina no contratan mujeres”, ejemplificaron.

Se refirieron también a la situación laboral en Tipoití y a “la lucha por mantener la fuente de trabajo”.

“Paramos para visibilizar todas las violencias que sufren las mujeres dentro de las cárceles. Paramos para decir basta de discriminación y estigma”, expusieron las mujeres en contexto de encierro.

Así mismo se hizo mención de los femicidios en el país y en Corrientes, pidiendo protección al Estado.