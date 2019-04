Rearte apunta a seguir creciendo en la fase regular

En su regreso a Mercedes, Comunicaciones volvió al triunfo y consolidó su localía. En la noche del martes venció a Atenas 86 a 73, ganó su octavo partido como local en forma consecutiva y mantiene un récord positivo en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol: 16 triunfos y 14 derrotas.

“No estoy conforme con el lugar que estamos en la tabla, el primer tercio de la Liga no fue buena, recién a partir de febrero empezamos a levantar, sabemos que la Liga es muy larga y ojalá que podamos seguir mejorando; apuntamos a una curva ascendente para seguir mejorando”, señaló el entrenador del conjunto mercedeño, Ariel Rearte.

En declaraciones a Uno contra Uno Radio, agregó: “El equipo tiene ambición y jerarquía. Creo que todavía tenemos mucho para mejorar. Defensivamente el equipo trabaja mucho. Tenemos mucho por crecer sobre todo en los primeros cuartos, donde damos una ventaja que tenemos que remontar”.

En la recta final de la fase regular, Comunicaciones deberá afrontar ocho ecuentros, de los cuales 5 serán como local. “Para mí tenemos que hacer el esfuerzo máximo por quedarnos con los tres juegos que tenemos en casa, y ahí encarar con todo la recta final. Creo que tenemos que ser ambiciosos y pelear por un puesto 7 o el 6 e ir viendo a los de arriba porque ya no depende de nosotros y sí de los resultados de los equipos que están arriba”.

Después de mucho tiempo, Rearte contó frente a Atenas con el plantel completo. “Fue una buena noche porque contamos con todos los jugadores disponibles para un partido y esa fue la gran noticia de la noche. La presencia de Víctor Leal fue de muy valiosa ayuda. Hemos transcurrido la temporada tratando de disimular las lesiones. Cuando faltan jugadores aparece el esfuerzo de otros jugadores y hemos jugado gran parte de la competencia así”.

El brasileño Leal (U23) llegó a Mercedes para jugar en la Liga de Desarrollo. Se sumó al plantel principal por la lesión de Robert Battle y después se mantuvo en la formación en reemplazo de Matías Bortolín que regresó el martes.

Pese a que Rearte contó con el plantel completo, la jornada del miércoles tuvo su contratiempo. “Antes de terminar el partido, Novar Gadson pidió retirarse porque le bajó la presión, él había estado descompuesto todo el día y no había dicho nada porque quería jugar. El compromiso del jugador a veces va más adelante de los cuidados. Jugó en condiciones que no eran las mejores y tuvimos un susto muy grande”.