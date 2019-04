Combustibles: los volúmenes de venta descendieron en febrero en un 12,6%

La Secretaría de Energía de la Nación dio a conocer sus últimos datos oficiales, correspondientes a febrero de este año, en materia de comercialización de combustibles minorista en las bocas de expendio a pesar de que resaltaron que en el país hubo una suba de un 0,8%, en Corrientes se registró una caída interanual del 12,6%. La cifra encendió la alarma en el sector de las estaciones de servicio donde si bien los empresarios señalaron que por el momento no corren riesgos las fuentes de trabajo, mientras la economía continúe sin mejoras, la situación de los surtidores no va a cambiar.

En tanto, analistas nacionales remarcaron que en el contexto de la liberación de precios del sector hidrocarburífero que rige en el país y ante la inflación que se registra, el valor del litro de nafta podría llegar a los $60 para fin de año.

Tras más de un mes de espera, la Secretaría de Energía de la Nación dio a conocer los últimos datos oficiales respectivos a la venta minorista de combustibles en todo el país y si bien el balance remarca que hubo un crecimiento interanual del volumen de comercialización del 0,8% en la Argentina, el balance para la provincia en negativo: en febrero de este año Corrientes tuvo una caída del 12,6% en comparación con el mismo mes del 2018.

La merma en la demanda causa preocupación en los estacioneros ya que la caída en la comercialización de naftas en Corrientes llegó al 12,6%, mientras que en el caso del gasoil fue del 6,1% en términos interanuales, siendo la jurisdicción del NEA con mayor merma. En el Chaco, la venta de nafta cayó un 8,4%; en Formosa, un 6,9%; en Misiones, un 6,1%. A la vez, en el rubro gasoil las ventas descendieron un 5,4% en Chaco, un 5,5% en Formosa y 1,7% en Misiones.

Sin embargo, a nivel nacional la Secretaría de Energía de la Nación informó que el consumo de combustibles creció 0,78% en febrero de 2019 en comparación con el mismo mes de 2018, pero también la demanda cayó un 5,5% en relación con enero de este año. Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) señalaron que el incremento manifestado por la Nación no es tan significativo debido a que los cinco meses anteriores hubo caídas en los volúmenes de venta con un promedio del 5% mensual.

En este sentido, indicaron que durante febrero algunas estaciones de servicio del país tuvieron un significativo descenso en los volúmenes de ventas de entre el 15% y 20%. A la vez, destacaron que por el momento se mantienen las fuentes laborales y no cerraron las estaciones de servicio, pero se mantiene la situación de baja en la rentabilidad.