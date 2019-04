Impactante gesto del Papa Francisco

A los 82 años, y con una salud delicada, pero que nunca le impidió cumplir con sus labores, el Papa Francisco no dudó: con algo de dificultad, la respiración agitada y la ayuda de sus asistentes, se arrodilló ante sus invitados en el Vaticano y besó sus pies, para sorpresa de los presentes en la sala, que miraban incrédulos la escena.

Francisco ponía fin, de ese modo, en la mañana del jueves, al retiro espiritual que tuvo lugar en Santa Marta con el fin de que los líderes de los principales bandos enfrentados en Sudán del Sur pongan cese a los enfrentamientos y se comprometan a formar un gobierno de unidad el mes próximo.

"Te estoy pidiendo como hermano que te mantengas en paz. Te lo estoy pidiendo con mi corazón, sigamos adelante. Habrá muchos problemas, pero no nos superarán. Resuélvelos", dijo el Pontífice ante el presidente Salva Kiir; el ex diputado, que se convirtió en el líder rebelde, Riek Machar y ante otros tres vicepresidentes, según publicó la Agencia Católica de Informaciones. El objetivo del encuentro era que respeten el armisticio que firmaron y que se comprometan a formar un gobierno de unidad el mes próximo.

El Vaticano reunió a los líderes de Sudán del Sur durante dos días de oración dentro de la residencia del Papa en un último intento para acercar a las partes en pugna, un mes antes de que la nación asolada por la guerra establezca un gobierno de unidad.

Las palabras del Papa llegan, además, cuando se conoció la noticia de que un golpe militar destituyó al dictador del vecino Sudán, Omar al Bashir, después de tres décadas en el poder, lo que podría condicionar el frágil acuerdo de paz que puso fin a la brutal guerra civil que vivieron durante cinco años en Sudán del Sur.