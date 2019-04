Juego de Tronos regresa y los fans se preparan para verla a lo grande

Marisol Salinas

marisolesalinas@gmail.com

El invierno se acerca, no sólo a estas tierras sino también a las pantallas. Es que esta noche, más concretamente a las 22 será el estreno mundial de la octava y última temporada de Juego de Tronos (Game of Thrones), una serie de HBO que se consagró como una de las más populares de los últimos tiempos, de hecho es la que ganó más premios Emmy.

¿Quién ocupará el trono de hierro?, ¿Quiénes sobrevivirán a la batalla final?, son algunas de las preguntas que mantuvieron en vilo a miles de fanáticos que tuvieron un 2018 sin su ración anual de la serie y ahora se preparan para ver el primer capítulo a lo grande. De hecho en Corrientes, se alistan dos escenarios para la transmisión en vivo que además incluirá actividades de juegos, sorteos y debates.

Por un lado, en Hamburgo (bar situado en Plácido Martínez 1223) con el hashtag “ForTheThrone” (por el trono) convocan a los aficionados a disfrutar de la transmisión en vivo de la serie y durante la pausa realizarán juegos con premios. Desde las 20.30 los televisores transmitirán el último capítulo de la séptima temporada, pero el clima de fanatismo comenzará a las 22 (hora del estreno). De hecho, está previsto que la comida se sirva, las puertas se cierren y las luces se apaguen para que los espectadores puedan mirar el nuevo episodio.

Por otro lado, la librería Friki House organiza el evento “Noche de Tronos” que se llevará a cabo en Paddy Espacios (un bar ubicado en Brasil 1238). En este caso, más allá de la transmisión en vivo, las actividades arrancarán a las 19 ya que habrá espacios para charla debate, la participación de cosplayer (representación de personajes), concursos y trivias.

Noche de tronos

Juego de Tronos es una serie en la que todo puede ocurrir. Si bien se desarrolla siguiendo una misma línea narrativa, el final es un misterio. Es por eso que la última temporada -que llegó finalmente luego de casi dos años de suspenso- genera grandes expectativas y las más diversas teorías.

Aprovechando la expectación, los jóvenes de la librería Friki House organizaron un encuentro en Brasil 1238 que estará integrado por múltiples actividades. Al respecto, uno de los organizadores, Matías Estivaletti, expresó a El Litoral: “Decimos que es una experiencia de Noche de Trono, porque queremos superar la idea de juntarnos entre fanáticos a ver un episodio. Nuestro objetivo fue realizar un evento en el que podamos disfrutar todas las facetas de la serie, por eso comenzará con una charla debate, a cargo de dos especialistas correntinas (tanto en cine como en serie). Luze San Martín y Victoria Airaldi van dar una recapitulación de todo lo que pasó en temporadas anteriores. Además, tendremos debate porque la intensión es que se puedan discutir todas las teorías”.

Entre tanto el espacio estará ambientado en el universo “Juego de Tronos”, y ofrecerán los libros y merchandising temático. Además, la cosplayer Gabriela “Arrocito” Ramírez, “personalizará a Daenerys y ofrecerá algunos juegos. Tendremos por ejemplo un necroprode, en el que los presentes tendrán que responder quiénes sobrevivirán en la temporada, y en base a los aciertos ganarán premios”, indicó Matías. De hecho, existe la posibilidad de que este evento se replique una vez más, para el capítulo final.

Para cerrar, también realizarán “juegos de las Casas”, trivia en la que premiarán a quienes acierten los personajes de cada una de las familias que participan en “Game of Thrones”.

“ForTheThrone”

Con el hashtag “ForTheThrone” Hamburgo, el bar ubicado en Plácido Martínez 1223, convoca a disfrutar de la serie en un ambiente más bien íntimo pero de expectación conjunta.

“Nos estamos preparando con todo para ver la última temporada, y este año tendremos una sorpresa especial para nuestros clientes. Como todos los años se apagarán las luces a la hora de la transmisión, vamos a cerrar las puertas durante 50 minutos para que la gente disfrute al máximo y en un ambiente rodeado de fanáticos”, expresó a este medio Matias Lischinsky.

El sector interno del bar será reservado para los fanáticos, pero el exterior permanecerá abierto para el público en general.

Se trata además de un establecimiento que se encuentra ambientado con piezas clásicas de la serie. Así por ejemplo en una de las paredes se exhibe la espada (garra) del personaje Jon Nieves, en un estante se ubican los muñequitos de la saga y resalta un cuadro vintage con el juramento de la guardia de la noche. “Soy muy fanático de la serie, y mis conocidos me pedían ver el capítulo en casa por la transmisión paga de HBO. Ahí se me ocurrió la idea de que podamos mirar la serie juntos en el bar, así como la gente en Estados Unidos se juntaba a ver Los Soprano”, dijo el dueño del lugar.

Para cerrar, mientras los fanáticos se preparan para ver el primer capítulo de la última temporada -entre lluvia de teorías y una expectativa personal- lo cierto es que en Corrientes, dos bares están listos para alimentar ese fanatismo.