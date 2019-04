Anuncian la extinción del incendio en Notre Dame, creen que fue accidental

"Nada por ahora va en la línea de un acto voluntario", destacó en declaraciones a la prensa el fiscal de París, Rémi Heitz, quien es el responsable de la investigación, informó la agencia de noticias EFE.

Por su parte, el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus, informó que el fuego que devastó ayer por la tarde parte de la catedral se apagó esta madrugada en su totalidad, aunque pueden quedar focos residuales.

"El fuego se ha extinguido en su totalidad", afirmó Plus en declaraciones a la prensa, antes de puntualizar que "pueden quedar focos residuales" y que un centenar de bomberos van a seguir trabajando todo el día.

"Su misión será también extraer, con ayuda de expertos, algunas obras de arte que no pudieron sacarse", explicó.

Los servicios de extinción de incendios calculan que el fuego se propagó por unos mil metros cuadrados de la cubierta, aunque el objetivo que se marcaron, que era preservar las torres Norte y Sur, se alcanzó.

En tanto, el ministro de Cultura, Franck Riester, constató que el fuego destruyó dos tercios de la cubierta de la catedral, y en particular la aguja en cuya reconstrucción se estaba trabajando y que aparece como el lugar donde comenzó el incendio.

Asimismo, el Estado francés, como propietario del edificio, se comprometió a implicarse en la reconstrucción y al mismo tiempo lanzó una suscripción para que puedan hacer aportaciones de donantes privados.