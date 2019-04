Será hoy el turno de la cuarta fecha de la Copa Palacio de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc), que tiene como líderes a Alvear, Colón y Córdoba, todos con 6 puntos en su poder.

Para Córdoba será una jornada de descanso, en tanto que Alvear recibirá en su estadio a Hércules, y Colón también será local frente a Sportivo Corrientes.

El programa completo para esta noche indica lo siguiente:

Cancha de Colón

21.00 Unión Arroyito vs. Regatas Corrientes.

22.15 Colón vs. Sportivo Corrientes.

Cancha de Malvinas 1.536 Viviendas

21.00 Sagrado Corazón vs. El Tala.

22.15 San Martín vs. Malvinas 1.536 Viviendas.

Cancha de Alvear

21.00 Juventus vs. Pingüinos.

22.15 Alvear vs. Hércules.