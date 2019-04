Reflexiones sobre el cuidado de la voz

Con el objetivo de dar a los cantantes algunas técnicas para el cuidado de la voz, la licenciada en fonoaudiología Marta Toledo ofreció una charla titulada “Mitos acerca de la técnica vocal y el cuidado de la voz”. La actividad gratuita tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes.

“La voz es más que un instrumento, más que una herramienta, es nuestra parte sutil que habla de lo que hacemos”, dijo Toledo, en tanto agregó: “Decir esto no es poca cosa, porque esa parte nuestra es la que no puede mentir. La voz no miente cuando hemos estado en un lugar ruidoso. Tampoco lo hace cuando no hemos dormido lo suficiente. Hay tanta información en un sonido tan sutil y cotidiano, que hay que aprender a escucharla”, explicó.

La charla “Mitos acerca de la técnica vocal y del cuidado de la voz” invita a reflexionar desde herramientas que aporta la fonoaudiología apoyada en la ciencia y la experiencia acerca de algunas creencias en relación con el cuidado de la voz y de su entrenamiento.

“La voz, o mejor dicho la producción vocal, ha sido por mucho tiempo un misterio, los métodos de observación para el estudio de la función vocal fueron mejorando y por lo tanto tenemos a nuestro alcance información que nos permite conocer un poco más y cuidarla”, comentó.

Apuntó entonces: “Nos damos cuenta de la importancia del cuidado de la voz cuando esta parece no sonar adecuadamente, cuando nos falta, cuando hay dolor. Ese es un error. La calidad de vida de una persona muchas veces se ve afectada, y esto puede prevenirse. Pero para hacerlo es necesario conocer”.