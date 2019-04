Krujoski deja el Top Race

El piloto correntino Humberto Krujoski decidió dejar, momentáneamente, la categoría Top Race dado que se abocará de lleno a la temporada en el TC Pista.

El equipo Inbest Racing informó en su cuenta de Twitter que: “Vamos a extrañar a Humberto Krujoski, (NdR: junto a otros pilotos) este fin de semana. ¡Esperamos volver a verlos pronto con nosotros! ????”

En tanto que Krujoski confirmó que “después de varios años voy a alejarme del Top Race y así me puedo enforcar completamente en el TC Pista”.

De todas formas, también afirmó que el distanciamiento no es definitivo y que analizará si vuelve en los próximos meses.

En el 2019 el Top Race disputó una fecha, fue en Paraná el pasado 24 de marzo donde Krujoski finalizó en el décimo lugar. El próximo fin de semana, se correrá la segunda fecha de la temporada en Concordia con la baja del correntino.

En la categoría espectáculo del automovilismo nacional donde debutó en el 2011, Krujoski disputó 165 carreras, con ocho podios y dos triunfos.

Ahora el objetivo se centrará en el TC Pista donde conduce un Dodge preparado por el Castellano Power Team con la mente puesta en lograr la habilitación para desembarcar en el Turismo Carretera.

El calendario de competición de 2019 anuncia la disputa de la quinta carrera del año para el 5 de mayo en Rosario. Para Krujoski será su tercera presentación dado que estuvo ausente en las dos primeras fechas.

El correntino debutó en la tercera fecha con un décimo cuarto lugar en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y después llegó en el puesto 18 en San Luis.

“No era lo que se esperaba antes de esta fecha. Pero pese a esto hice bien las cosas conductivamente, aunque no me acompañó el medio mecánico”, sostuvo Krujoski después del paso por el autódromo puntano.