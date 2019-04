Cambios en los recorridos del transporte público tras la tormenta

Las líneas afectadas son: 102 A y C, 103 A y B, 104 D y C, 105 B, 106 A, B y C, y 109 (habilitadas con recorrido normal)

105 A (llega hasta Las Violetas y gira en Río Chico)

101 B y C: van por rotonda (por el momento no ingresan al barrio Cremonte)

102 B: Av. Ferré, Güemes, Av. Cazadores Correntinos, Av. Wenceslao Domínguez hasta Pitágoras, Medrano, Av. Independencia, Chacabuco

108 A: Av. Chacabuco, Av. Ferré, Güemes, Av. Cazadores Correntinos, Av. Wenceslao Domínguez, a recorrido. Vuelta: por Medrano hasta Av. Independencia, Chacabuco

110 A: Ida: Teniente Ibáñez, Av. Sarmiento, Av. Patagonia. Av. Maipú, Jujuy, Av. 3 de Abril, Av. Ferré, Av. Chacabuco (normal). Vuelta: Av. Chacabuco, Lavalle, Av. Artigas, Av. Maipú, Av. La Paz, Viedma, Av. Sarmiento (normal)

110 B: recorrido alternativo. Ida: Av. Cazadores Correntinos, Asunción, Av. Patagonia, Av. Paisandú, Rafaela (normal). Vuelta: Av. Paisandú, Iberá, Santa Catalina, Lion derecho hasta Av. Chacabuco, Av. Cazadores Correntinos (normal).