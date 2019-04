Comercios céntricos cerraron ayer, pero abrieron varios gastronómicos y kioscos

El Viernes Santo es feriado nacional y día no laborable, a esto se suma que muchos católicos respetan la tradición de este día y no trabajan, algunos ni siquiera permiten hacer tareas en sus hogares como cocinar o limpiar. Por ello, ayer en muchas zonas de la ciudad las calles estaban vacías, y en los barrios había un poco más de movimiento en cuanto a lo comercial.

En el centro de la ciudad, en la peatonal Junín más precisamente, los locales comerciales estuvieron cerrados. Aunque había algunos lugares gastronómicos que estaban abiertos, dedicados más que nada al turismo.

Por otra parte, los hipermercados y mayoristas decidieron cerrar sus puertas, no así los supermercados que, algunos, trabajaron medio día. Otros que trabajaron fueron las rotiserías, muchas de ellas ubicadas en los barrios de la ciudad, ya que algunas familias acostumbran no cocinar ese día y tampoco comer carne.

Varios de estos negocios vendían por las redes sociales sopa paraguaya, que al parecer fue la comida que más demanda tuvo junto con el pescado. También están ofreciendo huevos de pascua artesanales y roscas de pascua para mañana.

Muchos kioscos barriales estuvieron trabajando de manera normal, así como negocios familiares. Justamente porque en la mayoría de estos atienden sus propios dueños y, aprovechando que algunos de sus vecinos no previeron el feriado y sus heladeras estaban vacías, abrieron sus comercios.