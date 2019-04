Por epidemia de sobrepeso alistan clases de nutrición y recreos activos para escuelas

Con el propósito de conocer el estado general de salud de la población, el año pasado se realizó la “IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo” (que incluyó una muestra de 1.810 viviendas de la provincia). Días atrás se dieron a conocer los resultados preliminares con conclusiones poco alentadoras, fundamentalmente en lo que respecta al peso corporal, dado que 6 de cada 10 personas presentaron sobrepeso.

Concretamente un 61,6% de los encuestados evidenciaban exceso de peso (un 36,2% sobrepeso y un 25,4% obesidad), mientras que en el 2005 este factor de riesgo era detectado en un 49% de los entrevistados.

En este marco, la directora del área de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, Iliana Tognola, comentó a El Litoral que Corrientes se sumará al plan nacional de “Alimentación Saludable de la Infancia”. En una primera etapa comenzará a funcionar en algunas escuelas un plan piloto con diferentes mecanismos de prevención: recreos activos con actividades físicas entretenidas, quioscos saludables, y educación nutricional.

“La Encuesta de Factores de Riesgo permite tener información precisa de la situación epidemiológica. Aún así los resultados no sorprendieron al equipo de salud, ya que venimos viendo una tendencia mundial de sobrepeso. Son muy pocos los países que frenaron esta epidemia y en nuestro país se está trabajando al respecto, de hecho Corrientes fue seleccionada para empezar con el plan de ‘Alimentación Saludable de la Infancia’ (ASI). Se implementará en los próximos meses con una prueba piloto, que estamos armando desde el equipo de Salud en coordinación con Desarrollo Social, Educación, Producción, e Industria, Trabajo y Comercio. Es decir, cinco ministerios conformamos una comisión que trabaja en esto”, detalló la directora de Nutrición, Iliana Tognola.

En cuanto a las líneas de trabajo, señaló que las acciones preventivas se desplegarán en una primera etapa en entornos escolares. “Tenemos previsto unas 10 intervenciones preventivas que consisten en poner en marcha el quiosco saludable, pero junto con otros mecanismos como la educación nutricional para docentes para que ellos puedan brindarles a las niñas, niños y adolescentes. También tenemos previsto, junto con la dirección de Educación Física, realizar intervenciones en los recreos para que sean activos, la idea es sumar elementos como pelotas, conos, aros, mesas de ping pong”.

Otra de las líneas de trabajo mencionadas por la funcionaria será extender la carga horaria de las clases de educación física, e incluir alimentación saludable en toda la currícula escolar de manera que en todas las materias traten el tema.

Las medidas enunciadas son sólo algunas de las que pretenden incorporar de manera gradual, con el fin de avanzar en la prevención del sobrepeso. “La alimentación sin dudas condiciona el desarrollo de enfermedades no transmisibles, en un 80% está relacionada a la nutrición y en un 20% a la actividad física. Entonces es básico que en los hogares tengamos presente una buena alimentación, junto con la actividad física, por eso nosotros trabajaremos con esos dos elementos básicos”.

En lo que respecta a plazos de implementación del plan, estiman que en mayo y junio se presentará a los docentes (que se capacitarán en la materia), para luego lanzar la prueba piloto en comedores. Los resultados presentados en la “IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo” todavía no fueron separados por provincias, se estima que los datos con la información más precisa se subirán en agosto.