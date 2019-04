Valdés viajará por energía y espera mantener tarifas

El gobernador Gustavo Valdés confirmó que realizará hoy gestiones en Buenos Aires para avanzar en un acuerdo con autoridades de Energía de la Nación y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para compensar deudas con regalías. Si bien no brindó precisiones del encuentro con Mauricio Macri, se sabe que habrá una reunión con los cinco mandatarios de Cambiemos.

“Vamos a estar viajando a Buenos Aires para discutir cuestiones que tienen que ver con electricidad. Estamos cerca de arribar a un buen punto con las regalías de Yacyretá. Tenemos que seguir trabajando”, dijo ayer a la prensa el titular del Ejecutivo provincial. Indicó que aún hay “un par de reclamos” ante la Secretaría de Energía de la Nación. “Con Gustavo Lopetegui nos estamos entendiendo para arribar a que nos reconozcan las regalías y terminar con esta vieja disputa”, expresó el mandatario provincial, tras participar de un acto de reconocimiento a ex combatientes de Malvinas en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Los pasivos con la compañía alcanzarían los 3 mil millones de pesos. De igual modo, otras provincias como Chaco, avanzan con acuerdos para sanear deudas.

Sobre las tarifas, el titular del Ejecutivo recordó la queja de los Gobernadores radicales. “Reclamábamos que necesitábamos un respiro respecto de tarifas, por suerte fue escuchado”, señaló. Reiteró que “no van a tener incrementos de las distribuidoras nacionales”, tras el anuncio de Macri de congelar aumentos en el sistema eléctrico mayorista. Manifestó que esto permitirá “mantener la tarifa social dentro de un valor estándar, que es el más barato de Argentina y alivia el bolsillo de los correntinos”.

No obstante, sobre la audiencia pública prevista para el 30 de abril en La Cruz para evaluar el aumento de la tarifa eléctrica, el Gobernador confirmó que se realizará. “La audiencia se va a hacer, tenemos los mecanismos como manda la ley. Pero vamos a mantener los precios. El compromiso fue no aumentar tarifas”, expresó el Gobernador.

Valdés, si bien optó por no brindar mayores precisiones sobre el encuentro con Macri, trascendió que esta reunión se realizará con la presencia de los cinco mandatarios de Cambiemos. A la cita concurrirán sus pares radicales, el mendocino Alfredo Cornejo y el jujeño, Gerardo Morales; también la bonaerense María Eugenia Vidal y el porteño Horacio Rodríguez Larreta.

La reunión será de análisis y seguimiento de las medidas económicas que anunció Macri la semana pasada. De la cumbre participará el Presidente; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña; y el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio. Hasta el momento no trascendió que se hablará de candidaturas, ni de una posible fórmula con el radicalismo, según informó el diario Clarín.

Brasil

Gustavo Valdés, además, confirmó que en los próximos días participará de un encuentro de gobernadores de Argentina y de Brasil que se realizará en el Estado de Río Grande Do Sul. Fueron invitados por el mandatario anfitrión.

Se trata de un trabajo bilateral de integración que se desarrolla desde la gestión anterior. No se descarta la presencia del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien además, participará nuevamente de la Fiesta Nacional del Surubí, en Goya. También se prevé la presencia del primer mandatario de Chaco, Domingo Peppo; y de Misiones, Hugo Passalacqua.

Pobreza

El Indec publicó que en el segundo semestre de 2018 el 49 por ciento de la población del aglomerado urbano Corrientes es pobre. Se trata de un salto muy grande, en comparación con el primer semestre y de la cifra más alta del país.

Desde el Gobierno provincial salieron a desestimar los números al considerar que existen “sesgos estadísticos”. En este sentido, el Gobernador consideró que estarían al menos diez puntos por debajo de lo señalado por el organismo nacional, lo que representaría aún un elevado 39 por ciento.

Valdés discrepó con la metodología del Indec. “El 49 por ciento de los consultados no informaba sus ingresos”, según expuso ayer a la prensa. Serían unas 300 muestras. “No somos la provincia más rica de la Argentina pero no estamos por encima de otras provincias del Norte. Hemos crecido, mantenido la actividad comercial, fuimos la provincia que más sueldos hemos subido, gozamos de paz social”, enfatizó.

Por ello, el titular del Ejecutivo provincial reiteró que continuarán con las mediciones propias. “Vamos a convocar a otros organismos para que nos ayuden a medir”, indicó el mandatario. No obstante, expresó que “harán un esfuerzo enorme para trabajar en todos los tipos de ayuda. El trabajo es lograr desarrollo, generar riqueza para distribuirla”.

“Oportunamente vamos a dar a conocer nuestras propias mediciones porque no han tomado en cuenta algunos rubros como el pago del plus, que representa un ingreso importante para el sector de la administración pública”, expresó Valdés. “Igualmente esto no quiere decir que debamos esconder el problema de la pobreza, existe y estamos trabajando muy duro para mejorar la calidad de vida de todos los correntinos, con propuestas de desarrollo”, manifestó.

El Gobernador habló con la prensa luego de participar de un acto de reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas que viajaron a la isla. El mandatario los saludó en el Salón Amarillo.