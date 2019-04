Brutal choque de un ex intendente que sobrevivió de milagro

Un brutal choque, que de milagro no acabó en tragedia, fue protagonizado ayer por Carlos Acevedo, un ex intendente de la localidad de Pedro R. Fernández -Mantilla- y padre del diputado “Tatín” Acevedo.

Fuentes policiales confirmaron que impactó de lleno contra la parte trasera de un camión sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de los kilómetros 894 y 895.

El padre de “Tatín” Acevedo manejaba su camioneta cuando chocó contra la parte trasera de un camión de Fanimar, empresa de pastas de Bernal, provincia de Buenos Aires. El ex funcionario fue trasladado a un hospital a Bella Vista con un golpe en el tórax y su acompañante, Sergio Aquino, a un hospital de San Roque, precisó ayer FM Radio Dos. Acevedo se encuentra fuera de peligro y no hubo otros heridos. Fuentes cercanas aseguraron que “de todas formas, se realizarán algunos controles” para descartar lesiones graves.