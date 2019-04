Exitosa primera jornada del cuarto Ciclo de Historia de Corrientes

Con un marco realmente interesante se dio el puntapié a una secuencia de charlas que, esta vez, ya no tendrán como sede al elegante salón de conferencias del diario El Litoral, sino a las escuelas con el fin de llegar a un público nuevo y diferente con un contenido de enorme impacto.

Fueron tres las ediciones previas de este ciclo de historia en el que las instituciones organizadoras asumieron el ambicioso desafío de instalar la agenda del debate histórico. En este cuarto capítulo, implementan una nueva modalidad que incluye no sólo a la escuela sino a toda la comunidad.

Esta idea nació hace varios años cuando el diario El Litoral, la Junta de Historia de Corrientes y el Club de la Libertad soñaron con contribuir de un modo decidido con la sociedad correntina aportando conocimientos históricos de un modo profesional y amigable e invitando a todos a participar de esa saludable rutina mensual de conferencias.

El debut de esta dinámica finalmente se concretó el pasado martes 23 de abril a las 17 en el Colegio Secundario “Dr. Luis Federico Leloir, cito en avenida La Paz 2735 en el barrio Ex Aero Club de la capital correntina, con una conferencia del Dr. Dardo Ramírez Braschi, actual Presidente de la Junta de Historia de Corrientes, sobre “Federalismo y República en la historia de Corrientes”.

Participaron de la misma, en calidad de espectadores de jerarquía, integrantes de la Junta de Historia, del Club de la Libertad, como también directivos de la institución escolar, plantel docente de la misma y una significativa cantidad de alumnos de los últimos años, que además plantearon diversas inquietudes al finalizar la exposición.

Las instituciones educativas interesadas en esta posibilidad no tienen más que contactarse al correo electrónico elclubdelalibertad@gmail.com o enviar un mensaje al celular 3794-602694 para coordinar un encuentro que permita concretar esta actividad en la sede escolar.