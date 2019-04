Corrupción: un zoom a la Justicia peruana

Por Carlos Meléndez

Nota publicada en el diario

Clarín.

Las investigaciones sobre la corrupción internacional de la empresa brasilera Odebrecht han impactado en varios países latinoamericanos y africanos, pero es en Perú donde han llevado al colapso de su establishment político.

Todos los presidentes elegidos después del final del fujimorismo (Toledo, García, Humala y Kuczynski) e incluso la protagonista de los dos últimos balotajes presidenciales (Keiko Fujimori) están procesados por presuntos delitos de lavado de activos. Los sucesos se tornaron trágicos días atrás, cuando Alan García prefirió suicidarse a acatar una orden de detención preliminar.

¿Cómo se explica esta aparente y repentina fortaleza de la Justicia peruana, capaz de procesar a “peces gordos” que, en otros países de la región, sería imposible? En primer lugar, estamos ante una sociedad sin partidos. El partido que ganó las últimas elecciones (Peruanos por el Kambio) ha explosionado en partículas. El que se hizo de una mayoría histórica en el Congreso (Fuerza Popular) se encuentra sin rumbo luego del encarcelamiento de su cabeza (Keiko Fujimori) y de su líder histórico (Alberto Fujimori). La izquierda, dividida como de costumbre, y el Apra, minúscula y desprestigiada. Un elenco de organizaciones que languidecen ante una sociedad que no se ve reflejada en ellas.

Sin partidos que controlen los destinos de los poderes de Estado, la opinión pública queda como única arena de disputa política. El presidente Martín Vizcarra, reemplazante de Kuczynski y huérfano de todo capital político, encontró en la narrativa anticorrupción un instrumento de acumulación. Casi un outsider, el desprestigio del establishment corrupto no le alcanzaba. Bajo esa premisa apeló a una estrategia arriesgada: polarizar contra el “aprofujimorismo”.

Es decir, formar una tácita coalición con los sectores antiapristas y antifujimoristas, relevantes como formadores de opinión y articuladores de la sociedad civil. Recordemos que estos “antis” son las identidades políticas más arraigadas y acababan de ganar las elecciones del 2016. Enfrentar al Congreso (dominado por el fujimorismo) con el discurso de luchar contra la corrupción, rindió los réditos esperados. La popularidad de Vizcarra ha promediado por encima del 50%; proporción inédita para los exiguos estándares peruanos.

Así se constituye un momentum anticorrupción rentable políticamente para la coalición de vizcarristas y “antis”. Pero sobre todo, un tiempo legitimador para los operadores de justicia. Fiscales y magistrados tenían dos alternativas: continuar con los ritmos propios de una administración de justicia anquilosada, burocrática y servil a intereses partidarios o romper con esa sinergia empleando medidas cautelares para poner a políticos y empresarios en prisión, aunque no hayan sido sentenciados.

Decidieron fallar por exceso, dejando a un lado la presunción de inocencia y descartando medidas intermedias. Es así que, a base de solicitudes de detención preventiva y preliminar -que pueden encerrar a un ciudadano hasta por 36 meses sin sentencia- se calma la ansiedad popular.

Quizás, por primera vez, el pueblo peruano disfruta la sensación de justicia; una que vibra en la severidad y la aceleración de procedimientos. Una Justicia mediática -con gran influencia de activistas no gubernamentales- que ya se había pronunciado. Paradójicamente, la Justicia peruana deja de responder a intereses políticos, pero no se autonomiza.

Por el contrario, se subordina a los humores de la opinión pública. Cae bajo el manto de otro tipo de dependencia, más propensa al populismo que al fortalecimiento institucional.