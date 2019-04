River buscará en Porto Alegre el primer triunfo del año en la Copa

River Plate, actual campeón de la Copa Libertadores, visitará hoy a Internacional de Porto Alegre con la premisa de conseguir su primera victoria en el Grupo A, luego de haber empatado en sus dos presentaciones anteriores.

El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 19.10 en el estadio Beira Río de Porto Alegre, será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y televisado por la señal de cable Fox Sports.

El equipo “Millonario”, luego de su brillante coronación en diciembre del año pasado tras imponerse sobre Boca, en Madrid, comenzó la edición 2019 con dos empates, el primero en Perú ante el Alianza Lima (1-1) y en Núñez frente al Palestino (0-0), y asumirá el partido ante Inter con mayores presiones para conseguir un buen resultado.

Es que los de Porto Alegre ganaron los dos partidos, a Palestino (1-0) con un gol de Rafael Sobis, y a Alianza Lima (2-0) con dos conquistas del uruguayo Nicolás “Diente” López.

El Inter tiene a tres argentinos en su plantel, aunque sólo uno de ellos es titular -el zaguero Víctor Cuesta (ex Independiente)- ya que Andrés D'Alessandro (ex River, San Lorenzo y el seleccionado argentino) en el ocaso de su carrera, y Martín Serrafiore (surgido de las divisiones inferiores de Huracán), son habitualmente suplentes.

Los brasileños están jugando las semifinales del torneo Gaúcho y el fin de semana vencieron a SER Caxias por 2-1 (la otra semifinal tiene como protagonistas a Gremio y Sao Luiz).

Inter pondrá su mejor equipo ante River, ya que si gana quedará muy bien posicionado para avanzar a los octavos de final.

Por el lado del Millonario, lo más importante es que no tendrá a su arquero, la gran figura en la obtención de la Libertadores el año pasado. Franco Armani quedó descartado a raíz del desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió el sábado pasado ante Talleres por la Superliga.

El arquero nacido en Casilda se perderá el partido en Brasil, también el del próximo fin de semana ante Tigre en el cierre de la Superliga y la revancha con Alianza Lima, en el estadio Monumental, también por la fase de grupos de la Libertadores.

Su lugar será ocupado por Germán Lux, mientras que en el resto del equipo no habrá grandes novedades; quizás lo más llamativo es la conformación de un mediocampo de características defensivas con Leo Ponzio, Bruno Zuculini y Enzo Pérez, más Ignacio Fernández en una versión similar a la época en que jugaba en Gimnasia, más suelto y con mayor llegada al arco rival, así marcó dos veces en Córdoba el fin de semana en el triunfo de su equipo.

River intentará sumar los tres puntos en Brasil, para llegar bien parado a su próximo compromiso de la Libertadores que será como local de Alianza Lima, mientras que Inter, por el momento con puntaje ideal, recibirá a Palestino, por la cuarta fecha del Grupo.