Causa Sapucay: excarcelaron al ex juez Carlos Soto Dávila

Con el pago de una fianza de $500.000, otorgaron la libertad al ex juez Federal Carlos Soto Dávila involucrado en la megacausa Sapucay.

Después de que se publicara la renuncia de Soto Dávila en el Boletín Oficial y de rechazar un pedido de exención de prisión presentado por el abogado Gonzalo Díaz Cantón, defensor del ex magistrado, el juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación, ordenó que se hiciera efectiva la detención del ex magistrado (como juez tenía inmunidad de arresto).

El abogado del ex juez federal señaló ayer en una entrevista radial: “Sabemos que fue una causa armada, que se le apuntó a Soto Dávila por una razón política o judicial o político/judicial que todavía desconocemos y sabemos que la prueba está dirigida a él”.

“Queremos analizar la causa con la declaración de los testigos de identidad reservada y los arrepentidos entre comillas y ver si pudieron haber estado guionados como estamos totalmente seguros”, advirtió Cantón en diálogo con FM Sudamericana.

El abogado insistió en que hay “testigos guionados” y aseguró “lamentablemente en este querido país un instrumento como la ley del arrepentido se utiliza de una forma gravísima en el que cualquiera podemos caer en esto”.

Detalles

En la presentación donde solicitó la excepción de prisión, Díaz Cantón hizo hincapié en la edad del ex magistrado (71 años) y en su estado de salud (hipertensión). “Siempre que el imputado designe a una persona que se haga cargo de su cuidado, considero que no hay motivos que en el caso concreto tornen inviable la aplicación del instituto [prisión domiciliaria]”, afirmó el juez Torres.

Cabe recordar que Soto Dávila renunció a fines de febrero. Así perdió los fueros y quedó en prisión domiciliaria por problemas de salud. En consecuencia, luego pidió su libertad ante la Cámara Federal.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que “no se verifica la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta sea la única alternativa viable a los fines de garantizar el éxito de esta investigación”. La referencia es a que Soto Dávila ya no es más juez, el elemento que la Cámara había tenido en cuenta en marzo pasado para sostener su detención por el riesgo para la causa que esa circunstancia conllevaba.

Los jueces indicaron que se debe fijar una fianza para que Soto Dávila quede en libertad. También ordenaron que debe “presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes”.

En disidencia, el camarista Mariano Llorens votó por rechazar el pedido de excarcelación. Sostuvo que no cambiaron las circunstancias para que el ex juez quede en libertad.

“Si la causa llega a juicio, el doctor tendrá sentencia absolutoria, no tengo ninguna duda”, fustigó Díaz Cantón. “La decisión de la Cámara ha sido de manera dividida pero la mayoría se impuso y mi defendido recuperó la libertad”, manifestó el abogado de Soto Dávila.

“Sigo pensando que esto es una causa política que no sabemos de dónde viene”, volvió a señalar Díaz Cantón.