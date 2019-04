Apuñalaron a ex comisario en violento robo en su casa

Un ex subjefe de la Policía de Corrientes fue apuñalado al resistirse a un violento robo en su vivienda del barrio Las Tejas de la capital correntina.

Se trata del comisario retirado Domingo Gómez de 87 años.

El hecho se registró el lunes por la mañana en un domicilio de calle Santa Cruz al 1800, pero recién trascendió en las últimas horas.

De acuerdo a la pesquisa policial, todo comenzó cuando delincuentes ingresaron a la casa y, tras causarle cortes en el rostro y el cuello, le robaron dinero.

El ex comisario es un vecino conocido de la zona por su preocupación por la seguridad del barrio.

La víctima fue auxiliada por familiares, quienes rápidamente lo trasladaron al Hospital Escuela y quedó internado en el área de Terapia Intensiva del Hospital Escuela.

El doctor Salvador González Nadal, director del nosocomio, informó que “está en estado crítico”, que la vida del ex comisario “corre riesgo”.

“Hasta ahora, la evolución es muy lenta porque las heridas son bastante profundas”, alertó González Nadal.

Respecto al caso, por el momento no hay personas detenidas.