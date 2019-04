Evitaron la conformación de un nuevo basural en Ex Vía y La Rioja

A pesar de los operativos que viene llevando adelante la Comuna a fin de erradicar los minibasurales, agentes municipales interceptaron durante un operativo a un grupo de vecinos que intentaban arrojar residuos en la zona de la Ex Vía y calle La Rioja, sector en el cual constantemente se están realizando tareas de limpieza, al ser considerado un basural crónico por este tipo de acciones que se repiten en el lugar. Dada la intervención, el rodado fue secuestrado ante la falta de documentación para transitar.

La Ex Vía y calle La Rioja es considerada por el Municipio una zona de basural crónico dado que, a pesar de las tareas de limpieza que llevan adelante, es recurrente que haya todo tipo de deshechos. Y en este caso, mediante un operativo, los agentes sanitarios lograron evitar que un grupo de ciudadanos arrojara escombros y otros residuos desde una camioneta, que a su vez no contaba con las documentaciones necesarias para transitar por la vía pública, por lo que el rodado fue confiscado por los agentes de la Dirección de Tránsito comunal.