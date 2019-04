La semana que viene construirán rampas en la Escuela Nº 290

Desde Infraestructura Escolar anunciaron que la próxima semana comenzarán las reformas de accesibilidad edilicia en la Escuela Nº 290 “Juan Ramón Vidal”, donde semanas atrás intentaron echar a una alumna con discapacidad motriz.

Es que el colegio exigía a la estudiante que curse junto con una maestra integradora, y no aceptaban incluirla en la lista de alumnos regulares. Dada la situación la tutora tuvo que realizar una serie de reclamos que llegaron al Ministerio de Educación, quienes finalmente señalaron que construirán una rampa de acceso.

“La semana próxima se harán las rampas. Los trabajos estarán a cargo de Infraestructura Escolar”, expresó a El Litoral el director del área mencionada, Emilio Breard.

Un dato no menor es que la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y varios tratados internacionales establecen que las escuelas comunes no pueden negar el ingreso a ningún niño, niña o adolescente.