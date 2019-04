Siguen vendiendo en Argentina los implantes mamarios prohibidos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (Anmat) no va a pedir por el momento el retiro del mercado de los implantes mamarios prohibidos en Francia por su potencial riesgo de cáncer. Así lo detalló la Administración en un comunicado, en el que además destacó que se encuentra monitoreando la situación y el comportamiento de los productos cuestionados.

“Por el momento, luego de evaluar la información disponible, no se puede establecer fehacientemente la causa originante del linfoma. Entre los posibles causantes, se mencionan los implantes con superficie texturada/rugosa y/o con superficie recubierta de poliuretano, la base genética de las personas o una posible contaminación. Es por ello que la Anmat, hasta el momento, no ha ordenado el retiro de los implantes del mercado, en concordancia con las medidas adoptadas por las Agencias Reguladoras Europeas (a excepción de Francia), la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y, entre otras, la Therapeutic Goods Administration (TGA) de Australia”, explicó el organismo del Gobierno.