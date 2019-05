“El proyecto va a continuar”, puntualizó el dirigente electo

Tras el comicio en el que resultó electo presidente, Marcelo Insaurralde Benítez, ratificó el rumbo. Señaló que durante su gestión se buscará “afinar la puntería” en el fútbol profesional, que lo social estará presente con “varios proyectos de factible concreción”, e hizo un llamado al diálogo y la unidad, manifestando que “debemos empujar todos el carro”.

En cuanto al acto eleccionario, indicó que “estuvimos más o menos en los números que manejábamos”, para enseguida elogiar a la otra lista, que llevaba como candidato a Iván Gold, al decir que “hicieron una buena elección”.

En cuanto al fútbol profesional, y tras la frustrada posibilidad de ascender rápidamente en el torneo Federal A, el dirigente dijo que “vamos a afinar la puntería en lo deportivo” para buscar el ansiado regreso a la B Nacional. En tal sentido, señaló que “hay una reunión por delante con (el técnico Carlos) Mayor para cerrar un acuerdo” por su continuidad.

En su gestión, Insaurralde Benítez precisó que se abocará también a lo social. “Hay varios proyectos de factible concreción”, entre los que mencionó una guardería de lanchas, un salón de fiestas y un gimnasio, “todos a ejecutar en la sede de la costanera Sur por parte de terceros, que le reportarán al club y a los socios beneficio económico”.

Más allá de los proyectos, el actual secretario General del club aurirrojo indicó que inmediatamente se abocará a la concreción de “quinchos y parrillas para los socios” en esa misma zona de la ciudad.

No pasó desapercibido el llamado al diálogo y la unidad que realizó Insaurralde Benítez tras los comicios, luego de una campaña enturbiada por una denuncia pública de “campaña sucia” por parte de Carlos “Cacoto” Gold, vicepresidente 1º renunciante.

“Ellos desistieron de la impugnación que iban a realizar. Me pareció un buen gesto por parte de Carlos Gold”, indicó por último el presidente electo, para agregar: “No somos muchos, no hay margen para que estemos distanciados, todos debemos empujar el carro”.