Cayó un ex concejal narco que estaba prófugo

Un ex concejal de la localidad salteña de Salvador Mazza, que estaba prófugo desde 2016 en una causa por el tráfico de 267 kilos de cocaína, fue detenido en Bolivia cuando se preparaba para celebrar su cumpleaños junto a familiares.

Mauricio Gerónimo fue capturado el lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra durante un operativo realizado de manera conjunta por la Policía local y Gendarmería.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, los investigadores localizaron al prófugo a partir de la intervención de líneas telefónicas de su entorno. Así confirmaron que estaba radicado en Santa Cruz de la Sierra y que frecuentaba la localidad de Laguna Yema, en Formosa, para reunirse con familiares.

Al seguir esa pista, los agentes de Gendarmería descubrieron cuál era la nueva identidad que utilizaba el acusado en esa zona y con el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia montaron un operativo que permitió capturarlo.

Fuentes del caso señalaron que los investigadores siguieron a los familiares que iban a encontrarse con el ex concejal para celebrar su cumpleaños.

Gerónimo estaba prófugo desde febrero de 2016, cuando quedó imputado por el secuestro de más de 260 kilos de cocaína en Santiago del Estero, en un operativo bautizado “Febrero Blanco”.

El ex concejal está acusado de liderar una banda narco junto con otro edil, Gabriel Alejandro Maurín, quien en 2018 fue condenado a 14 años de prisión.

Para los investigadores, la cocaína la proveía el empresario boliviano Wilson Maldonado Balderrama -detenido en Bolivia en abril de 2016- a través de transportes aéreos y terrestres desde su país al Sur de Salta. Una vez que la droga entraba a territorio argentino, los narcos la trasladaban en 4x4 y la acondicionaban en camiones.