El desfile del 25 de Mayo contará con tanques, helicópteros y policía especial

La costanera de Corrientes volverá a ser sede este sábado, desde las 10.30, del tradicional desfile cívico-militar en conmemoración al 209° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. La actividad convocará no solamente a más de 1.500 efectivos de las fuerzas provinciales y nacionales, y estudiantes capitalinos; sino que también contará con la exposición de vehículos históricos del Ejército Argentino, y se presentará el regreso de la División de Caballería de la Policía de Corrientes, que revivirá a quienes fueron en el siglo XVIII “Los Dragones de San Juan de Vera”.

La costanera, entre Junín y Quevedo, se convertirá en el escenario en el que desfilarán alumnos, efectivos de las fuerzas de seguridad, y ex combatientes de Malvinas, para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La apertura del desfile estará a cargo de los ex combatientes y sus familiares; y además se contará con la participación de un cuerpo de granaderos a caballo. Serán más de 500 metros de desfile, para lo cual también se van a extender 500 metros de vallas sobre los cordones del lado del río y la paralela, por lo que no estará habilitado al tránsito.

La novedad para esta edición será la presentación de tanques y helicópteros que estarán a resguardo en el antiguo Regimiento 9, y ocuparán posesión en la costanera correntina desde muy tempranas horas de la mañana. En este contexto, desfilarán más de 450 hombres del Ejército, junto con una serie de tanques de guerra (TAM).

Por otro lado, hará su aparición el flamante Cuerpo Especial Dragones Correntinos, que desfilará en el acto central y estará integrado por efectivos de la División Caballería de la Polícía de Corrientes, ataviados con sus vestimentas representativas compuestas por chaquetilla y pantalón azul, vueltas y collarín verdes vivos y botones blancos, galera de color negro; collarín con sable y palma entrelazados, con bordados en blanco.