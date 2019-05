Ante el Tribunal, declararon testigos y se abstuvieron los ex funcionarios imputados

En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya, ayer se reanudó el juicio que se inició el pasado lunes contra los ex funcionarios, Gerardo Bassi (jefe comunal) y Pedro Raimundi (secretario de Hacienda). Quienes están procesados por presunto incumplimiento de sus deberes cuando efectivizaron los pagos por convenios realizados con el Ejército, se abstuvieron de declarar. Pero sí lo hicieron tres testigos. Luego, pasaron la audiencia a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 6.

Ante los integrantes del TOP, Julio Duarte (presidente), Lucio López Lecube y Carlos Balestra comparecieron los ex funcionarios, quienes haciendo uso de su derecho prefirieron no emitir nuevas declaraciones sobre el caso. Y en este sentido, sus defensores señalaron que mantenían lo ya declarado en el Juzgado de Instrucción.

De acuerdo con lo expresado días atrás a este diario por el abogado de Raimundi, “la acusación para plantear que incumplieron con sus deberes de funcionario público se basa en que presuntamente al realizar los pagos para compensar los servicios prestados por el Ejército no respetaron los topes que fija la Ley de Administración Financiera para la contratación directa. Pero esto no es así, porque en realidad lo que abonó la Comuna fue para financiar obras públicas. Y para este tipo de casos, los topes fijados por la legislación son superiores”.

Testimoniales

Quienes sí declararon fueron los testigos. En primer término, lo hizo el ex legislador Luis María Díaz Colodrero, quien precisamente en el 2015 presentó una denuncia en la Fiscalía advirtiendo sobre las presuntas anomalías en los convenios rubricados entre las autoridades comunales y el Ejército.

“Ratifiqué todo lo expuesto en aquella oportunidad”, aseveró al ser consultado por El Litoral. Tras lo cual comentó que “de acuerdo con lo que fue expuesto en la audiencia solo los están enjuiciando porque cuando pagaron servicios como parte de las compensaciones acordadas con el Ejército, no respetaron los topes fijados por la Ley de Administración Financiera”.

Pero además de eso, Díaz Colodrero considera que existen otras anomalías. “Y aunque no las incluyeron en el juicio, las manifesté ante el Tribunal porque creo que no son cuestiones menores”. Sobre esto, manifestó que “por ejemplo, el convenio marco, que contempla a los seis que se rubricaron entre el Municipio y el Ejército que aportaría maquinaria para ejecutar obras, se firmó recién el 14 de abril del 2014. Mientras que el primer acuerdo llamativamente ya se había rubricado un día después de la asunción de Bassi como intendente: el 11 de diciembre del 2013”.

A esto, el ex legislador añadió que “luego también el Municipio -antes de que ejecutaran las obras contempladas en el sexto convenio- ya le había pagado al Ejército de manera anticipada”.

Luego de la declaración de Díaz Colodrero, también lo hicieron los propietarios de las empresas de catering y sonido, respectivamente. Fueron convocados porque si bien ellos prestaron esos servicios al Ejército, el Municipio fue el que les pagó porque presuntamente de esa forma compensó a la citada fuerza nacional por la maquinaria que prestó al Municipio para la ejecución de varias obras.

Luego de lo expuesto por los tres testigos, el TOP resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 6 de junio a las 9. Para esa jornada, estarían convocados a prestar declaración quienes en aquel momento integraban el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad.

“Es decir que él podrá continuar con su campaña electoral como candidato a legislador”, acotó Díaz Colodrero. Haciendo referencia a Bassi.

Por su parte, el ex Jefe comunal días atrás manifestó: “La gente me conoce, siempre me ajusté a derecho y confío en la Justicia ante semejante agravio”.