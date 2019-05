Batch Cooking, una tendencia para organizar una alimentación más saludable

Por Narella Antonina Colussi

Colaboración Especial

La nueva tendencia lleva como lema “cocina más para cocinar menos”. Se trata de un concepto que los nutricionistas vienen tratando hace mucho tiempo, planificación de las comidas. Cocinar para toda la semana el domingo no es imposible. El método del “batch cooking” nos permite cocinar más sano y tener mucho más tiempo libre. Como organizarnos para alimentarnos mejor.

Cuando no tenemos tiempo entre semana para cocinar y comer alimentos saludables y equilibrados se cometen errores como optar por comidas rápidas, saltear comidas o consumir cantidades excesivas de alimentos. Planificando las comidas con antelación y usando el freezer como principal aliado se amplifican las chances de éxito en los tratamientos nutricionales.

La propuesta es dedicar un día a la semana o un momento a la semana para cocinar el volumen de alimentos que se consumirán en todo ese período fragmentándolo en porciones diarias, pero también podemos aprovechar cada vez que vayamos a hacer algún plato, hacer de más y guardar para otro día. Ese es el concepto básico de batch cooking (que en español, se traduce como “cocción por lotes”).

La mayoría de platos requieren un tiempo de cocción similar hagamos para dos que, para cuatro personas, así que ¿por qué no aprovecharlo?

Las cuatro claves

Cuando haces platos que se pueden guardar bien en el freezer o congelar en grandes cantidades, después podrás comer en un momento sin necesidad de pensar en cocinar. Con esto ahorras estrés, pasas menos tiempo en la cocina, tienes siempre comida saludable ya hecha, ahorras dinero, aprendes recetas nuevas y lo más importante da lugar al fin de las excusas respecto a la baja adherencia al tratamiento nutricional por falta de tiempo.

1. Preparar platos congelables

La mayoría de platos congelan bien: hamburguesas, arroz, guisos ricos en vegetales, potajes, sopas, cremas, pascualinas, empanadas etc. Antes de preparar una buena cantidad de un plato hay que pensar el tiempo que va a pasar y congelar todo lo que puedas.

Para usar después estos congelados basta con descongelar con antelación dejándolos en la heladera o calentarlos directamente a la sartén a fuego lento o en el microondas. Hay pocas cosas que no se pueden congelar, como algunas salsas emulsionadas (mayonesa vegetal, por ejemplo) y algunas verduras (lechuga, rúcula, canónigos, etc.). En estos casos es mejor guardarlo en la heladera en un recipiente bien cerrado y comerlo cuanto antes.

2. Congelar en porciones

Para ahorrar más tiempo aún, en lugar de congelar en un tupper grande toda la cantidad de alimento preparado, congélalo en porciones de tamaño moderado para una comida. Utilizá envases más pequeños y así solo vas a tener que descongelar lo que vayas a comer. Tardas menos y es más eficiente.

3. Revisar tus envases

Antes de cocinar cualquier cosa en grandes cantidades asegurate de tener envases apropiados para guardarlo. Utilizá tuppers y tarteras que cierren bien, preferiblemente apilables. Siempre que puedas, como recomendaba en el punto anterior, congela por porciones en envases más pequeños.

Recordá siempre proteger bien los alimentos para evitar quemaduras por frío y que tomen sabores raros.

En el caso de las sopas y cremas, no llenes los envases hasta el borde, con la congelación el agua se dilatará y ocupará más espacio, así que deja siempre espacio entre el caldo y la tapa.

4. Recetas

Los básicos como revueltos, wok sin condimentar, guisos ricos en vegetales, salteados, pascualinas, empanadas, etc. en general funcionan perfectamente. En lugar de cocinar para una o dos personas, usa una olla más grande si es necesario, y añade más ingredientes.

Podés multiplicar los ingredientes de las recetas. Estará hecho casi en el mismo tiempo y tendrás para otras comidas a lo largo de las siguientes semanas. Las sopas y cremas, al descongelarlas, pueden separarse, quedando arriba el agua y abajo las partículas de verduras que pesan más. No pasa nada, basta con removerlo bien o batirlo unos segundos con la batidora.

Rico & Liviano Tarta primaveral

Para poner en práctica: Batch Cooking

Ingredientes

l Tapas de pascualina hojaldrada.

l 1 zapallito.

l 2 zanahorias.

l 2 choclos.

l 1 crema de leche, de 250 ml (también se puede usar queso crema).

l 50 gramos de queso rallado.

l 4 huevos.

l Nuez moscada.

l 2 cucharadas de semillas.

Preparación:

1. Cortar los zapallitos y las zanahorias en cubos pequeños y desgranar el choclo.

2. En una sartén, saltear las zanahorias y los choclos hasta que estén un poco tiernos. Colocar en una tartera la tapa y rellenar con las verduras.

3. Mezclar la crema de leche con los huevos, condimentar bien, y agregar en la tartera.

4. Espolvorear con mucho queso rallado y agregar las semillas. Cocinar a horno precalentado a 180º C y cocinar durante 45 minutos aproximadamente.