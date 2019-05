Valdés: “Estamos bajando los impuestos para que Corrientes sea más competitiva”

El gobernador Gustavo Valdés confirmó ayer que el Gobierno bajará los impuestos para que los distintos sectores productivos sean más competitivos. “Ya estamos bajando los impuestos y ahora desgravamos al sector forestal”, dijo en declaraciones radiales.

A una semana de las elecciones, el mandatario correntinos fue entrevistado por Carlos Alonso en Radio Dos. En casi una hora de charla, Valdés explicó: “Ya bajamos los impuestos de Ingresos Brutos para el transporte, de 2,9 a 2. Ahora, vamos a desgravar al sector forestal para que seamos más competitivos”.

El funcionario explicó que “el futuro es industrializar la madera y las 3 plantas de biomasa de Virasoro, Santo Tomé y Santa Rosa, que representarán el 20% de consumo energético de Corrientes producido por los desechos de madera”.

“Tengo ganas de que el Estado se mueva sin tanta burocracia, con más velocidad y solucionando los problemas de la gente”, deseó.

En la misma línea, aseguró que “las personas son mi guía y los funcionarios pueden responder a mis inquietudes, pero las personas en la calle son las que me dicen la verdad”.

Recordó la Ley 25.080 y remarcó que “durante más de 40 años, se fomentó la plantación de bosques, proyectamos un futuro forestal y hoy no sabemos qué hacer”.

Fue autocrítico al confesar que “el aumento del dólar lo vi, y hubiese tomado otras medidas. Todos me dijeron que no y que estaba equivocado, tuve inseguridad”.

En ese sentido, también deslizó opiniones acerca de su conducta política y su forma de vincularse sin generar polémicas y escuchando al frente opositor: “Pelear es lo más fácil cuando no te gusta lo que dicen y a lo mejor el otro está viendo algo que vos no y las declaraciones de un gobernador son fuertes”.

Sobre las medidas impositivas, Valdés sostuvo que “no es sencillo eliminar y bajar impuestos, pero sabemos que es la forma de generar empleo y de aumentar las ventajas competitivas que tiene la provincia”.

Paralelamente, “se trata la reducción de impuestos locales a las actividades del transporte y la construcción, con lo que la presente gestión gubernamental avanza con decisión en el fortalecimiento de actividades que apuntalan el desarrollo y crecimiento de Corrientes”.

“La provincia se vuelve más competitiva eliminando y bajando impuestos locales para sectores productivos, con el objetivo de seguir generando condiciones para el desarrollo, eje de la gestión”, detalló Valdés.

Ahora, el Gobierno provincial avanza en la promoción de la actividad forestal, con decisiones trascendentes que fomentan el sector.