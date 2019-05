Stornelli pidió la indagatoria de Schiavi, Baratta y Valdés

El fiscal federal Carlos Stornelli reclamó que sean indagados los detenidos ex funcionarios kirchneristas Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta, y el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, en relación con una supuesta operación en su contra, la llamada “Operación Puf”, para afectar la “causa de los cuadernos”, en la cual interviene como representante del Ministerio Público y a la que se refirieron dos programas televisivos.

A través de su abogado, Roberto Ribas, Stornelli realizó una presentación judicial ante el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio en la que aseguró que la investigación que se desarrolla en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, en la que está imputado, es parte de una operación para afectar la “causa de los cuadernos”.

Bonadio tiene en su poder una denuncia presentada por legisladoras del espacio político que encabeza la diputada Elisa Carrió, en la que se sostuvo que la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio es un armado orquestado por los ex funcionarios kirchneristas presos en Ezeiza.

La presentación realizada por Stornelli está basada en dos informes televisivos presentados el domingo por los periodistas Luis Majul y Jorge Lanata, que difundieron transcripciones y escuchas telefónicas de diálogos de los ex funcionarios detenidos presuntamente comentando la causa de Dolores, antes de hacerse pública.

Según los audios difundidos, sectores del kirchnerismo sabían de antemano que el empresario Etchebest denunciaría por extorsión a D'Alessio y al fiscal Stornelli.