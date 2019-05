Padres con prohibición de acercamiento habrían raptado a sus propios hijos

En el acceso oeste de Curuzú Cuatiá, la Gendarmería Nacional interceptó un colectivo en el que rescataron a cuatro niños que viajaban junto a sus padres. Los tutores por orden de la Justicia, tenían prohibición de acercamiento a los menores, quienes estaban al cuidado de sus abuelos en la provincia del Chaco.

Fuentes oficiales de la Sección Curuzú Cuatiá de la Gendarmería confirmaron que los efectivos interceptaron la unidad en la que iban chicos junto a sus padres, quienes tenían prohibición de acercamiento.

Se trataba de cuatro jóvenes que viajaban junto a sus padres en un micro de larga distancia de una reconocida empresa, precisó ayer El Diario de Curuzú.

Destacaron que el personal de la fuerza nacional fue notificado de que estos menores no podían estar junto a sus padres por una prohibición de acercamiento ya que estaban al resguardo de sus abuelos por decisión de la Justicia.

En tal sentido precisaron que los menores habrían sido sacados de la tutela de sus abuelos por sus propios padres sin ningún tipo de autorización judicial.

Frente al hecho, los abuelos oriundos de la provincia de Chaco realizaron la correspondiente denuncia por lo cual la Justicia respondió de inmediato.

Al darse aviso a las seccionales de Gendarmería de toda la zona, se pudo saber que el micro estaba pasando por una de las rutas que cruzan cerca de Curuzú Cuatiá. Personal de la sección local montó entonces un operativo en el acceso oeste donde aguardó el arribo de la unidad que avanzaba en dirección Sur.

Afirmaron que los jóvenes estaban sanos y salvos, en compañía de sus padres quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Por otra parte los menores fueron entregados nuevamente a sus abuelos quienes tienen la tutela de los mismos.

No trascendió lo motivos por los cuales los padres no pueden acercarse a los menores si se sabe que hay una cuestión judicial de por medio.

Los padres al tomar a los niños sin aviso de los abuelos y sin orden judicial alguna, cometieron aparentemente un delito de rapto, explicaron las fuentes.