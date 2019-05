Para facilitar el escurrimiento en los campos, ejecutan desagües en Bella Vista

Con ayuda de maquinaria y trabajos manuales, la Secretaría de Infraestructura de Bella Vista realizó limpieza de desagües, zanjeo, colocación de tubos de hormigón y mejoramiento de caminos en la parte rural.

Según informó el titular del área, Gastón Carcaño, “los productores solicitan ayuda y nosotros vamos a los puntos críticos”.

En Lomas Norte, en inmediaciones de la zona conocida como “La lomita”, utilizaron retroexcavadoras, camiones y personal para reparar los accesos y permitir así el paso de vehículos medianos. Teniendo en cuenta que éstos no podían transitar porque el agua anegó el área.

En esta zona -precisaron se colocaron tubos de hormigón.

“Ahora el camino quedó en condiciones para que el consorcio caminero pueda realizar la nivelación correspondiente”, señaló Carcaño. Otras intervenciones se dieron en Lomas Este, en propiedad de un particular donde hay un “sistema de lagunas”.

Allí se mejoraron las condiciones de las alcantarillas y se limpiaron canales. Asimismo, el titular de infraestructura destacó que “donde no podía entrar la maquinaria, personal municipal ejecutó las tareas necesarias para solucionar el problema”.