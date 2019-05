Abogado detenido por propinar brutal golpiza a su ex pareja dijo que es inocente

Declaró el abogado Cristian Casco y manifestó que es inocente y desconoce cómo su ex pareja, la letrada Gisela Dezorzi, sufrió graves heridas al recibir una brutal golpiza a principios de marzo en la ciudad de Goya.

Casco, quien permanece detenido acusado de los delitos de violación de domicilio e intento de femicidio, solicitó realizar una ampliatoria de su declaración.

Ante el juez Lucio López Lecube compareció durante más de dos horas e hizo el aporte de un video.

En declaraciones a El Litoral, el doctor Pablo Fleitas, que representa a Dezorzi, informó que se trata de un material fílmico que de acuerdo al relato de Casco es del día del hecho.

Ese video será reproducido a las partes el próximo 3 de junio.

“Casco dice que es inocente y que no sabe cómo mi cliente apareció lastimada. Reconoció haber estado en el lugar donde Dezorzi fue golpeada e incluso que le mandó los mensajes de texto con amenazas de muerte”, explicó el letrado Fleitas.

“El video fue obtenido de manera ilegítima y hay que ver si es que se trató del día del ataque. Pareciera estar todo armado, pero esperaremos a ver la filmación”.

“Dezorzi está muy afligida con esta situación. Siente que no la están cuidando”.

Por otra parte, también declaró el médico policial de apellido Rojas, quien tuvo que ser detenido para comparecer, ya que había faltado a la audiencia.

El médico que revisó a la abogada el día de la golpiza, dijo en su informe que no tenía las costillas rotas, pero en el hospital certificaron que había ingresado con esas lesiones.

Cabe recordar que la causa estaba caratulada como supuestas lesiones graves mediando violencia de género. La mujer fue atacada el pasado 2 de marzo cuando llegaba a su domicilio. Sufrió traumatismos en la cabeza, en distintas partes del cuerpo y, quizás lo más grave, la fractura de dos costillas.

Tres días antes de ser atacada, Dezorzi había decidido poner fin a la relación sentimental con Casco debido a que ya se había suscitado una serie de episodios de violencia y celos.

De acuerdo al testimonio de Dezorzi, el día del ataque Casco la siguió con su camioneta y cuando ella llegó a su domicilio, la tomó del pelo y la arrojó al suelo. Allí se le subió encima para darle golpes de puño en la cara y todo el cuerpo.

Cristian Casco, que trabajaba como secretario del Concejo Deliberante de Colonia Carolina, está alojado en una celda de la Comisaría Primera.