Continúa el debate sobre aborto

El debate sobre la legalización del aborto sigue vigente en este tiempo de elecciones legislativas. Desde “Correntinos por la Vida” difundieron una primera lista de candidatos “pro vida” mientras que organizan una marcha para el 8 de junio.

Luego del pañuelazo verde, las organizaciones feministas se ocuparán de una nueva edición del Ni Una Menos, a la vez que continuarán con las actividades en apoyo al nuevo proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En este marco, Estela Regidor, quien es diputada provincial y tuvo una declaración cuestionada durante el debate del año pasado, dijo que la iniciativa iba a ser tratada en el año 2020.

“Ninguno de los diputados tenemos conocimiento del nuevo proyecto. Espero que trate el tema de la educación sexual para que evite los embarazos no deseados”, sostuvo y agregó en una radio que “estoy de acuerdo en la despenalización, no me parece lógico penar a una mujer por un aborto”.