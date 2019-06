Elaborarán protocolo de emergencia ante la inminente apertura del paso fronterizo

En Ituzaingó se desarrolló ayer una reunión entre funcionarios locales, provinciales y de los ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda y de Seguridad de la Nación. El encuentro fue para comenzar a elaborar un plan sobre riesgos de desastres y alertas tempranas, que sería aplicado en el nuevo paso fronterizo entre la citada ciudad y Ayolas (Paraguay). Además, acordaron comenzar a capacitar a los organismos locales abocados a la defensa civil, para que puedan actuar de manera eficiente en casos de emergencia sobre la nueva conexión internacional que sería habilitada el 26 de julio (Ver recuadro).

Del cónclave participaron además del intendente Eduardo Burna y el director de Defensa Civil de la provincia, Eulogio Márquez, el presidente del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) Rodolfo Dalmatti, el director Regional Norte Mateo Bauzá; el subsecretario de Gestión Integral de Reducción del Riesgo de la Nación, Marcelo Rozas Garay y la directora Agustina Rovasio. Según destacaron oficialmente, la reunión interinstitucional fue “en clave preventiva” y trató sobre el “fortalecimiento de la resiliencia de Ituzaingó respecto al riesgo ante emergencias hídricas”.

Nuevos desafíos

Luego que los presidentes Mauricio Macri y Mario Abdo Benítez (Paraguay), en marzo pasado, firmaron un acuerdo para instruir la habilitación del paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas, comenzaron no sólo los trabajos materiales como construcción de casillas, adaptación de espacios, etc; sino también todo lo relacionado a lo protocolar y administrativo, y -principalmente- lo que se refiere a la seguridad. Precisamente, por esto último, ayer se realizó una reunión en Ituzaingó. Al respecto, El Litoral dialogó con el director de Defensa Civil de la provincia, Eulogio Márquez, quien manifestó que “ningún organismo de Ituzaingó o de la Provincia tiene datos fehacientes sobre el protocolo de actuación que se implementa en la represa Yacyretá en caso de registrarse una emergencia. Y ahora que se va a habilitar la conexión con Paraguay, consideramos que es el momento oportuno de comenzar a elaborar un plan de contingencia acorde a lo que es un paso fronterizo, que seguramente será distinto a los protocolos que actualmente tiene la EBY”. Luego, el funcionario provincial sostuvo que el cónclave desarrollado es el “puntapié inicial” para comenzar a trabajar en el tema de seguridad y para ello debemos ejecutar un trabajo articulado entre Municipio, Provincia, Nación y por supuesto, la propia Entidad Binacional.

“Para entender esto hay que pensar que ahora como va a estar habilitado el paso de vehículos livianos, nosotros como Defensa Civil debemos saber, en caso de que haya una emergencia, por dónde deben ingresar las ambulancias, por ejemplo, o los bomberos; o en caso de producirse una contingencia por dónde se debe evacuar al personal y a los visitantes. Se trata de una conexión internacional que plantea otras exigencias y para eso hay que tener planes y protocolos que estén a la altura”, explicó el director de Defensa Civil.

Por ello, del encuentro participaron funcionarios de orden nacional, tanto del Ministerio de Seguridad como del de Interior, Obras Públicas y Vivienda. De este último estuvieron representantes del Orsep, que es el organismo encargado de controlar que las presas en la Argentina cumplan con los estándares internacionales de seguridad, tanto estructural como operativamente. Y si bien no tendrían jurisdicción sobre la represa de Yacyretá -por tratarse esta de una entidad binacional- Márquez aclaró que por su experiencia están realizando un valioso aporte en lo referente al tema de la seguridad.