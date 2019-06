Guiño del FMI por próximo desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no pondrá reparos en habilitar los aproximadamente 5.400 millones de dólares para el segundo desembolso del año.

Aunque aún resta cerrar el informe elaborado por los técnicos que visitaron Buenos Aires comandados por Roberto Cardarelli, los números de la Argentina desde marzo a hoy serían lo suficientemente sólidos como para que no haya problemas para que el stand by continúe vigente. Así lo aseguró Christine Lagarde, directora del organismo financiero.