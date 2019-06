En la continuidad del juicio, declaró una vecina del peluquero asesinado

Se reanudó en el Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes el juicio oral y público a dos hombres por el salvaje asesinato del peluquero Eduardo Gabriel Sánchez (46 años), ocurrido en julio de 2011 en el barrio Ponce de la capital correntina.

En la tercera audiencia compareció una mujer de apellido Ricalde, quien recordó uno de los últimos días que vio con vida a la víctima cuando fue a comprar a su kiosco.

“Eduardo me atendió, compré lo que necesitaba y me retiré del lugar. Vi que estaba con dos personas más. Ambos eran de tez trigueña, uno mucho más alto que el otro, de cabellos cortos. Es lo que recuerdo”.

El juicio continuará el 24 de junio a las 7.30.

Los acusados son Eduardo Romero y Armando Salazar, alias “Richard”. Según la pesquisa, este último tuvo una relación amorosa con Sánchez que no duró mucho tiempo, aunque de vez en cuando frecuentaba la casa del estilista.

En el arranque del debate, Eduardo Romero decidió declarar, admitiendo la relación que tenía con la víctima, aunque negó haber participado en el homicidio.

Por su parte, Salazar se abstuvo de prestar declaración. El crimen fue descubierto en la casa “6” de la manzana “S” del complejo habitacional 100 Viviendas, en la zona este de la ciudad, a unos 700 metros de la Ruta Nacional 12.

La víctima era un conocido peluquero cuyo local funcionaba desde hace tiempo en la avenida Cazadores Correntinos, en el barrio 17 de Agosto.