Trasladaron a la comisaría de Mantilla al profesor acusado de abuso en San Roque

El profesor de la Escuela Técnica Remedios de Escaladas de San Martín, de San Roque, denunciado por acoso y abuso sexual a sus alumnos fue trasladado ayer a la comisaría de la vecina localidad de Mantilla.

En tal sentido, el comisario local Emilio López ratificó que los padres que denunciaron penalmente los hechos ampliaron la declaración.

Anticipó que en las próximas horas tomarán declaraciones a docentes y personal administrativo del colegio, entre otros. Al mismo tiempo sostuvo que el imputado se encuentra incomunicado y que por ahora se abstuvo de declarar.

El periodista Ricardo Ortiz de la radio “Tu Voz de San Roque” entrevistó al rector del colegio implicado, Sergio Saravia, quien admitió que “la situación nos afectó muchísimo”.

Luego, relató “tomé conocimiento de este suceso por medio de otro profesor. En este momento estamos justamente trabajando en la institución en temas sobre los que preguntamos a los chicos qué les gusta y fue allí que una alumna se paró y le pidió hablar en privado. Se sumaron otros chicos al mismo pedido y ellos le confesaron allí qué les había pasado”.

Agregó, además, que “les manifestaron que un profe les decía cosas que no corresponden y hasta que los tocó. Varios chicos le comenzaron a contar lo mismo en las horas de taller. Como el tema fue generalizado y me di cuenta de que era genuino lo que les pasaba, entonces llamé a una de las técnicas del Disepa que es la señora Graciela Ojeda. Llegó a los 15 minutos”.

En ese momento “tratamos de calmar a los chicos que comenzaron a llorar”.

Posteriormente “convocamos al profesor acusado y nos dijo que fue un mal entendido y que se sentía muy nervioso por la situación que estaba pasando. Me pidió faltar porque no se sentía bien y en verdad fue lo más conveniente frente a la gravedad del caso”, expresó.

“Fue entonces que la señora Ojeda decidió convocar a los tutores de la escuela para contarles lo que había ocurrido. Nos pedían que tomemos la medida desde el colegio”, culminó el relato.