Piccato será el entrenador de Peñarol de Mar del Plata

Gabriel Piccato fue designado para conducir al plantel de Peñarol de Mar del Plata durante la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), según anunció el gerente deportivo de la institución “milrayitas”, Sebastián “Tato” Rodríguez.

“Lo fuimos a buscar y se mostró predispuesto. Tiene ganas de arrancar este proceso cuanto antes. Hay que ver cuándo llega a la ciudad”, indicó Rodríguez, ex jugador y emblema del club marplatense al sitio especializado “Pick and roll”.

El santafesino Piccato, de 47 años, reemplazará en el cargo a Leonardo Gutiérrez y retornará a la institución, luego de cuatro años, ya que en la edición 2015-2016 se desempeñó como asistente de Sergio “Oveja” Hernández, hoy entrenador del seleccionado argentino.

“Un punto adicional en su contratación es que conoce el Mundo Peñarol”, reconoció Rodríguez.

“Todavía no hicimos un relevamiento de las fichas mayores pero sí hablamos con Gabriel del lugar que ocuparán los chicos, que deberán ganarse su espacio sin tirarles la responsabilidad y rodearlos bien”, agregó.

Piccato dirigió la última temporada en La Unión de Formosa, equipo que llegó a los cuartos de final de la competencia, tras ser eliminado por Olímpico de La Banda (1-3).

El entrenador, oriundo de la ciudad de San Jorge, tiene en su haber un título liguero, cuando se consagró en la temporada 2006-2007, al mando de Boca Juniors, mientras que en la 2016/17 fue subcampeón con Regatas Corrientes.

Platense igualó la serie

Platense derrotó el domingo a la noche en Vicente López a San Isidro de San Francisco, por 76-58, y emparejó 1-1 la serie final de la Liga Argentina de básquetbol, por un ascenso a la Liga Nacional (LNB).

El ala pivote estadounidense Cedric Blossom resultó la principal figura del quinteto conducido por Alejandro “Cholo” Vázquez, al aportar 19 tantos (9-13 en dobles, 1-2 en libres), tomar 5 rebotes y repartir 6 asistencias. También hubo una destacada labor del base Pablo Bruna (ex Instituto de Córdoba), quien finalizó con 12 unidades.

En el conjunto cordobés lo mejor fue aportado por el interno norteamericano James Cambronne, quien concluyó con 15 tantos.

La serie final, al mejor de cinco partidos, continuará el viernes, a las 21.00, con la realización del tercer duelo, programado en el estadio Severo Robledo de la entidad de San Francisco.