Brasil no pudo con Venezuela

Pese a ser el dueño del partido, por iniciativa, posesión y situaciones de riesgo, Brasil no pudo anoche ante Venezuela, con el que empató sin abrir el marcador, en un partido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América que se disputó en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

Los dirigidos por Tité intentaron por distintas vías, pero no estuvieron finos en la puntada final, ante un rival que se cerró de mitad de cancha hacia atrás para llevar a cabo el plan de su entrenador, Rafael Dudamel y conseguir el objetivo de sumar un punto ante el dueño de casa, y definir así la clasificación en la última fecha ante Bolivia, que cierra el grupo sin puntos.

Brasil, que convirtió dos veces en el complemento a través de Jesús y Coutinho, pero en ambas ocasiones el VAR apagó su festejo, no logró asegurar su acceso a los cuartos de final de la Copa América que organiza, aunque quedó muy cerca de conseguirlo.

Perú lo dio vuelta

El seleccionado de Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, se recuperó de una desventaja inicial para vencer a Bolivia 3 a 1, y poner un pie adentro en la segunda fase del grupo A.

Moreno Martins abrió la cuenta para Bolivia, mediante un tiro penal. Perú igualó a través de Paolo Guerrero. Ya en la segunda mitad, el equipo del DT Gareca plasmó en la red la superioridad a través de un certero cabezazo de Jefferson Farfán, y en tiempo adicionado, marcó Edison Flores.