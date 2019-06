La campaña de maíz superaría las 50 millones de toneladas

Mientras que la Bolsa de Cereales mantuvo sus estimaciones de producción nacional de grano grueso, y también las expectativas de la siembra triguera; la Bolsa de Comercio de Rosario jugó fuerte en la escena agroindustrial y proyectó que se producirán 50,5 millones de toneladas de maíz (grano comercial), y se sembrarán 7 millones de hectáreas de trigo. Para el caso de la soja, el temporal en Chaco generó que el GEA reduzca 500.000 toneladas de su proyección.

En el caso de la campaña de trigo 2019/20, el informe sostiene que “el cultivo vuelve a jugar en primera La siembra Argentina de trigo cubriría 7 millones de has. Hace 18 años que esto no sucede. Las lluvias que vuelven a Buenos Aires y los mejores precios alientan una expansión del 8% sobre el nivel de siembra del año pasado. Los planes de rotación siguen cobrando fuerza y si bien hay amplias zonas con barro y saturación de humedad en los suelos, se va a trabajar intensamente durante toda la ventana de siembra para cumplir con la intención de siembra. El potencial de la campaña, tomando la marca de los últimos 5 años, un promedio nacional de casi 32 qq/ha, sugiere que la nueva campaña incluso puede superar los 22 Mt”, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Para el caso del maíz, “la cosecha maicera Argentina rompe la barrera de los 50 Mt, algo que parecía imposible se ha hecho realidad en este ciclo. La estimación de junio de maíz sube en 2 Mt respecto a mayo. El 52% de avance de cosecha afirma el rinde nacional récord de 85,9 qq/ha. Si bien se han hecho ajustes parciales por zonas, los cambios no impactan en la marca del informe anterior. El porqué de ésta suba está en los estudios con imágenes satelitales que se estuvieron realizando sobre el centro y sur de Santa Fe. Los resultados sobre el uso del suelo en la provincia revelan que se implantaron 170 mil ha más con maíz. Tambien se suman 60 mil ha en Entre Ríos. De esta manera, el área sembrada pasa a casi 6,9 M ha y la cosechada a casi 5,9”, explica la Guía Estratégica para el Agro.

“Con cambios parciales, se ajustó la estimación de producción nacional de soja 2018/19 en 56,5 millones de toneladas, 500 mil toneladas menos que el guarismo del informe anterior. El rinde promedio nacional apenas se ha modificado en este mes, pasando de 33,7 a 33,8 quintales por hectárea. El avance de cosecha de la oleaginosa es del 96%”, detalla el GEA de la BCR.

Y finaliza: “Se han hecho ajustes negativos en Chaco (300 mil Tn) y se han descontado casi 300 mil ha del área sembrada. Los ajustes se deben a estudios realizados con imágenes satelitales sobre el centro y sur de Santa Fe, en dónde se han descontado 198 mil ha. Tambien se ha restado 100 mil ha en Entre Ríos siguiendo los últimos guarismos del informe que elabora el Siber, de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos”.



Insumos del agro lograron eludir el apagón

El uso de energías renovables fue un factor clave para que muchas poblaciones y establecimientos agropecuarios y agroindustriales pudieran eludir los efectos del apagón que afectó a todo el país el último domingo.

En Córdoba se registraron dos ejemplos: uno en la granja porcina El Cebil, ubicada dentro del establecimiento La Quimera del productor y empresario agropecuario Luis Picat; y otro en la localidad de Ticino, gracias a la energía que produce una empresa manisera con la cáscara de este grano.

Cerdos iluminados

“El apagón no llegó a la granja el Cebil, gracias al biodigestor tuvimos energía todo el día”, señaló Picat a través de su cuenta de twitter.

Desde hace un año, los 12 mil ejemplares porcinos que Picat tiene en su granja en El Rodeo (Tulumba) arrojan entre 60 y 90 metros cúbicos diarios de estiércol sólido y líquido que, tras un proceso de fermentación, generan biogás capaz de activar un motor de seis cilindros y 24 válvulas que produce entre 120 y 180 kilovatios horas de electricidad. Con eso, la granja alimenta el 100 por ciento de sus necesidades de energía eléctrica.

Maní energético

En tanto, en Ticino funciona la empresa Lorenzati Ruetsch y Compañía, una de las compañías que integran el entramado industrial manisero del sur de Córdoba.

Desde fines del año pasado, esta firma quema la cáscara de maní que queda como residuo tras el proceso de secado y limpieza de este grano. Con eso, genera energía potencial de vapor de agua, que se traslada a una turbina de vapor y se convierte en energía mecánica de rotación. Y gracias al acople de un generador, se termina transformando en energía eléctrica.

La cantidad de energía que genera este emprendimiento supera a la cantidad de hogares que tiene Ticino y, por eso, Lorenzati Ruetsch y Cía le provee energía al sistema interconectado nacional.

Pero la intendenta de Ticino, Liliana Ruetsch, explicó a Cadena 3 que “ante un evento como este, tenemos la posibilidad de aislar y brindar el servicio normal al pueblo".