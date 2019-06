Mayer va por la proeza ante Federer

Casi cinco años después, el correntino Leonardo Mayer volverá a protagonizar un duelo de octavos de final de un torneo Grand Slam. Por primera vez en Roland Garros y, para hacer más especial la ocasión, su rival de turno será el suizo Roger Federer.

En Wimbledon 2014, única experiencia previa en este tipo de citas, el búlgaro Grigor Dimitrov le cortó la ilusión al “Yacaré” con una derrota en sets corridos por 4-6, 6-7 (6-8) y 2-6.

No pudo Mayer contra el buen torneo del “Baby” Federer, semifinalista en aquella edición de 2014. Esta vez el desafío será aún mayor, nada más y nada menos que el propio Federer, quien con en su reciente presentación de tercera ronda en París acabó de completar 400 partidos en Grand Slams, con un descollante registro de 345 triunfos y únicamente 55 derrotas.

El juego de hoy entre el 68 del escalafón internacional y el actual número 3 del mundo está pactado para el segundo turno del estadio principal Philippe Chatrier en una jornada que dará comienzo a las 6, hora argentina.

Luego del triunfo sobre el francés Nicolás Mahut, que lo depositó por primera vez en octavos de final del abierto parisino, Mayer expuso su deseo de entrar a jugar “relajado” para tener más chances de concretar una buena actuación ante Federer.

“Es un buen partido. Tengo que jugar y ojalá entre a la pista relajado para poder hacer mi juego. Tengo ganas de jugar bien ese partido con Federer”, remarcó el correntino de 32 años.

Posteriormente, el “Yacaré” agregó del suizo de 37 años y 20 veces ganador de trofeos de Grand Slam, que “no me sorprende que esté en la segunda semana porque su nivel es muy bueno. Es un jugador que puede jugar en cualquier superficie y hacerlo muy bien. Su juego se adapta muy bien a todo”.

Ambos tenistas se enfrentaron en tres ocasiones y en todas ellas ganó Federer, pero Mayer recuerda especialmente uno de estos duelos, el disputado en el Masters 1000 de Shanghai en 2014, cuando dispuso de cinco match points y no pudo llevarse la victoria pese a estar tan cerca de conseguirlo.

“Quería romper todo todo el estadio a raquetazos. Sin embargo, ese partido de Shanghai fue uno de los que más recuerdo en mi carrera”, confesó.

En su camino a octavos de final, el correntino venció en primera ronda al checo Jiri Vesely (7-6, 6-3 y 6-0), al porteño y número 20 del mundo Diego Schwartzman (4-6, 6-3, 6-4 y 7-5), y al local Mahut (3-6, 7-6, 6-4 y 7-6), que de esta manera jugó su último partido en Roland Garros. Al “Yacaré” le costó un lastre de 8 horas y 43 minutos en cancha su ingreso al lote de los 16 mejores tenistas de París.

Por su lado, Federer no cedió sets en su camino al juego contra el correntino: eliminó al italiano Lorenzo Sonego (6-2, 6-4 y 6-4), al alemán Oscar Otte (6-4, 6-3 y 6-4) y al noruego Casper Ruud (6-3, 6-1 y 7-6). El suizo acumula 5 horas y 28 minutos en pista en el torneo.