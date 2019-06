Aseguran que el triple homicida había anticipado que “iba a matar a todos”

El impactante triple homicidio seguido de suicidio ocurrido entre los poblados de Rincón de Ambrosio y 3 de Abril, el martes por la mañana habría sido advertido por autor de la masacre.

Gabino Franco (53) el domingo en la mesa familiar por los festejos del Día del Padre había comentado a sus dos hijos que “si esta gente me sigue jorobando los voy a matar a todos”.

La Policía, en el marco de la causa, secuestró teléfonos y demás elementos que son peritados, ya que uno de los inconvenientes de la pareja se habría dado por una vivienda.

Hacía una semana que Gabriela Yolanda Soler (26) había decidido regresar a casa de sus padres después de dos meses de convivencia.

Allegados testificaron que entre ambos había discusiones durante ese tiempo.

Lo que ahora los pesquisas buscan conocer es si existió algún hecho puntual que desencadenara la violenta reacción de Franco que mató Gabriela Soler, a su mamá Ana María Soler (44) y a la pareja de esta última, Isabelino Mendoza (43).

En otro orden de cosas otras fuentes como el portal de FM Sudamericana reveló que el hombre después de cometer el femicidio y homicidio, avisó a su hermana que lo busquen en el cementerio.

La mujer le pasó esta información a su sobrino: “Tu papá está por hacer alguna locura”.

El joven, de nombre Hilario, uno de los hijos de Franco, fue esa mañana al lugar donde está enterrada su mamá y se encontró ya con los efectivos policiales y la sangrienta escena de su padre degollado sobre una tumba.

Asimismo, otro de los datos que se conoció es que Franco eligió la tumba de su ex mujer, una persona fallecida hace alrededor de un año, identificada como Mirta Pintos.

Además, en la casa de las personas asesinadas, estaba una hija de la ex de Franco, quien se habría salvado porque el homicida no sabía que estaba en el lugar y que fue hallada llorando.

El hecho se produjo dentro del dominio de la estancia Doña Obdulia, en jurisdicción del paraje Rincón de Ambrosio, departamento de Saladas, en tanto que el homicida acabó con su vida a 10 kilómetros de allí, en el cementerio de 3 de Abril, departamento de Bella Vista.

Justamente efectivos de la Policía de la Comisaría Tercera de Bella Vista son los encargados de llevar a cabo la investigación.

Hechos

El martes 18, a las 8.30, Gabino Franco fue a casa de sus suegros armado con un machete y una escopeta calibre 16 milímetros. Esperó que su ex pareja Gabriela Soler llevara a los chicos al colegio.

En principio, de un balazo mató a Ana María Soler, y luego dio muerte a machetazos y con golpes a Isabelino Mendoza.

Al poco tiempo cuando Gabriela regresó de la escuela, la atacó y asesinó. Finalmente subió a su moto, fue hasta el cementerio de 3 de Abril que queda a metros de la Ruta Provincial 27 y se suicidó sobre la tumba de su ex mujer. Una macabra historia con ribetes de ficción que derivó en la muerte de cuatro personas.