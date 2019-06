Caso Khashoggi: la ONU apunta contra el príncipe saudita

Una relatora de la ONU afirmó ayer que existen pruebas suficientes de la responsabilidad del príncipe heredero saudita Mohammed Ben Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y pidió sanciones así como una investigación internacional.

La relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, considera a Arabia Saudita “responsable” de la “ejecución extrajudicial” del periodista crítico con el poder saudita, asesinado en octubre pasado.

“Esta investigación demostró que hay suficientes pruebas creíbles sobre la responsabilidad del príncipe heredero que exigen una investigación adicional”, dijo en su informe final.

Igual que el resto de expertos independientes de la ONU, Callamard no habla en nombre de Naciones Unidas. El informe apunta a la “responsabilidad individual de altos responsables sauditas, incluido el príncipe heredero” Mohamed Ben Salman.

Turquía reaccionó al informe asegurando que lo “respalda con fuerza”, dijo el canciller turco, Mevlüt Çavusoglu en Twitter.

La experta pide que los países que imponen sanciones, como Estados Unidos, lo sigan haciendo contra 17 individuos por su papel en el asesinato aunque considera que no son suficientes porque no toman en cuenta la cuestión de la responsabilidad de “la cadena de mando”.