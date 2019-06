El “Millonario” regresó a las prácticas con dos despedidas

El plantel de River Plate volvió ayer al trabajo para el inicio de la pretemporada, que tendrá su base en Los Angeles, con las despedidas del uruguayo Camilo Mayada y Luciano Lollo, quienes no seguirán en el club.

Mayada, quien figuró en la lista inicial de la delegación que el club difundió el martes, fue dado de baja luego de un nuevo rechazo a la última oferta de renovación que le hizo el club de Núñez.

El ex Danubio de Uruguay tiene encaminada su incorporación a San Luis de México, equipo que le ganó la final del ascenso a los Dorados de Maradona, con el pase en su poder.

Mayada, luego de una reunión con Marcelo Gallardo y sus compañeros, tomó algunas pertenencias y regresó a su domicilio ante la decisión del club de no incluirlo en la pretemporada.

El volante uruguayo fue uno de los primeros refuerzos en la gestión de Gallardo a partir de enero de 2015. Disputó 135 partidos, marcó siete goles, ganó nueve títulos y resultó un jugador utilitario por su adaptación a distintos puestos.

Lollo no será tenido en cuenta y también se retiró del River Camp, mientras negocia su incorporación a Banfield. El ex Belgrano de Córdoba sólo participó en 16 partidos, afectado por una serie de lesiones que lo relegaron desde su incorporación para la temporada 2016.