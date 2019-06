Lava Jato: Moro cuestionó la autenticidad de las filtraciones

El ex juez Sergio Moro dijo en el Senado que anular condenas a corruptos, obstaculizar el combate a la corrupción que encarceló a políticos y empresarios poderosos y atacar el Poder Judicial son los objetivos de la divulgación por el sitio The Intercept de supuestos chats que sugieren que actuó con parcialidad al condenar en 2017 a nueve años y medio de cárcel al ex presidente Lula da Silva.

Moro, quien reiteró que no reconoce la autenticidad de los chats publicados por el medio que calificó como “un aliado de hackers delincuentes”, se presentó voluntariamente ante la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, en la que escuchó elogios y críticas de 40 senadores, algunos investigados por el Lava Jato.

“El combate a la corrupción se hizo con la aplicación imparcial de la ley. Se busca invalidar condenas, obstaculizar investigaciones en curso o simplemente atacar a las instituciones brasileñas”, dijo Moro. “Esto es un fake escándalo”, apuntó el ex juez par.

“Me siento perplejo por tener que hablar tanto de este tema, no merecía tanta atención”, declaró y luego aseguró que “si se comprueban irregularidades, me voy del cargo”.

The Intercept publicó nuevos mensajes atribuidos a Moro y los fiscales que sugirieron preocupación para que investigaciones anticorrupción no alcancen al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y también para demostrar imparcialidad.