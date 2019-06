Regatas venció a Córdoba y mantiene la esperanza

Las últimas dos plazas para las semifinales de la tradicional Copa Palacio en el basquetbol de la ciudad de Corrientes se definirán la próxima semana, cuando se dispute la última jornada de la etapa clasificatoria, dado que Regatas le ganó a Córdoba 75 a 58 y Pingüinos perdió en su presentación frente a San Martín 79 a 71.

En la noche del miércoles se disputó la fecha trece del certamen que sirve de preparación para la temporada oficial de primera división. Regatas dominó de principio a fin el juego contra Córdoba para llevarse el necesario triunfo, donde se destacó Juan Ignacio González Nadal con 14 puntos, aunque el goleador resultó Sergio Zacarías (19) en el plantel que conduce Germán Roldán.

Regatas escaló a la tercera ubicación pero quedará libre en la próxima fecha y deberá esperar la suerte que corran Córdoba y Pingüinos en sus respectivas presentaciones.

Precisamente, Pingüinos dejó pasar una gran oportunidad de asegurarse un lugar en la siguiente fase al caer contra San Martín. El equipo de La Banda sigue dependiendo de su propia producción, dado que si le gana a Hércules quedará entre los cuatro mejores.

El puntero de la competencia sigue con paso firme. Colón superó a El Tala 75 a 55 y mantiene su invicto. En tanto que Alvear superó a Sagrado Corazón 73 a 52 para consolidarse en la segunda ubicación.

En los otros cotejos de la jornada, Hércules dio cuenta de Malvinas 1.536 Viviendas 83 a 79 y Juventus hizo lo propio con Unión Arroyito 60 a 50. En esta fecha quedó libre Sportivo.

Posiciones y lo que viene

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón 22 puntos, Alvear 21, Regatas 20, Córdoba 19, Pingüinos 18, Juventus y Hércules 17, San Martín 16, El Tala 15, Unión Arroyito y Malvinas 1.536 Viviendas 14, Sagrado Corazón 12 y Sportivo 11.

La última jornada de la fase clasificatoria será el miércoles 26, oportunidad en la que se disputará la fecha 9 que había sido suspendida oportunamente por las condiciones meteorológicas. Los partidos que se jugarán son: San Martín vs. Arroyito, Hércules vs. Pingüinos, Malvinas 1.536 Viviendas vs. Sagrado Corazón, Córdoba vs. Juventus, Sportivo vs. El tala y Colón vs. Alvear. Libre: Regatas.