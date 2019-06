Boca Unidos se recuperó con una goleada frente a Huracán

La recuperación de Boca Unidos en el torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol llegó de forma inmediata. Ayer, en el adelanto de la décima fecha, superó a Huracán Corrientes 3 a 0, para olvidar rápidamente lo que había sido su caída contra San Marcos el último lunes.

En una de las canchas auxiliares del Complejo Leoncio Benítez en el barrio 17 de Agosto, Boca Unidos inclinó la balanza a su favor en el segundo tiempo, donde llegaron todos los goles de la jornada. La apertura llegó a los 6 minutos por intermedio de Elías Medina. A los 20 aumentó la diferencia Juan Gómez y a cinco del final, Gonzalo García marcó el tercero boquense.

Con este resultado, Boca Unidos llegó a los 17 puntos y escaló a la cuarta ubicación, a la espera del resto de los resultados de la fecha que se completará mañana.

Para Huracán Corrientes (11) fue la quinta derrota consecutiva y profundiza su mal presente después de un buen arranque en la competencia. La nueva caída podría hacerle perder un par de posiciones de acuerdo a los resultados que se registren mañana.

La décima fecha se completará este sábado de acuerdo al siguiente detalle:

Cancha de Sportivo: 14.00 Invico vs. San Marcos y 16.00 Curupay vs. Quilmes.

Cancha de Libertad: 14.00 Libertad vs. Ferroviario y 16.00 San Jorge vs. Lipton.

Cancha de Lipton: 14.00 (1ª Div. B) Empedrado vs. Independiente y 16.00 Rivadavia vs. Cambá Cuá.

Cancha de Mburucuyá: 16.00 Mburucuyá vs. Deportivo Mandiyú.