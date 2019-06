Prat Gay denunció “persecución política”

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay afirmó que fue víctima de una “difamación inaceptable” como parte de una “persecución política” que sufrió y que atribuyó a sus denuncias a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el juicio que se le sigue al ex titular de la Afip Ricardo Echegaray, acusado de por violación de secreto y falsa denuncia.

“Fue una difamación inaceptable”, sostuvo Prat Gay ante el Tribunal Oral Federal 4, que juzga por supuesta violación de secreto e instigación a falsa denuncia en su contra a Echegaray, junto con dos funcionarios del organismo recaudador.

Prat Gay y la nieta de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, Amalia Amoedo, abrieron la ronda de declaraciones testimoniales en el juicio que se realiza en los tribunales federales de Retiro, y al que asistió Echegaray junto con sus abogados, León Arslanian y Martín Arias Duval.