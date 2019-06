Avanzan las obras y definen detalles sobre cómo funcionará el paso Ituzaingó - Ayolas

“Desde 1997 no se habilita un paso fronterizo de la relevancia que tendrá el de Ituzaingó-Ayolas”, destacó el delegado de Corrientes y Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones, Andrés Stegelmann. Precisamente para que eso se concrete el 26 de julio, en la actualidad están avanzando los trabajos de infraestructura necesarios como así también las definiciones referidas a su funcionamiento.

Consultado por El Litoral, el funcionario nacional comentó que ya se están reacondicionando los caminos y se instaló una estructura techada donde estarán colocadas las cabinas. Una vez que se concluya esta fase de las obras, se iniciará la otra que implica la incorporación de los equipamientos necesarios para los controles que funcionarán en el paso fronterizo. En este punto, Stegelmann indicó que un equipo técnico del área de Migraciones será luego el encargado de evaluar si el sistema podrá funcionar con el servicio de internet que posee la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) o será a través de Arsat.

En paralelo a los trabajos, las Cancillerías de Argentina y Paraguay junto con la EBY también resuelven cuestiones vinculadas a en qué horarios y cómo se podrá transitar por el paso fronterizo.

“De acuerdo a lo que consensuaron, de 9 a 19, se podrá circular, precisó Stegelmann, quien aclaró que eso no será con cualquier tipo de rodado.

“Habrá seis carriles para vehículos livianos, dos para colectivos y por supuesto, no está permitido el tránsito pesado”, comentó. Al mismo tiempo aclaró que “por cuestiones de seguridad tampoco se puede pasar a pie, en moto o en bicicleta”.

Desarrollo

“La habilitación del paso esta prevista que se concrete el 26 de julio con la participación del presidente Mauricio Macri”, ratificó el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones. En este contexto, subrayó que “generará un desarrollo económico importante en la zona y además permitirá que se descomprima la gran cantidad de personas que van al país vecino a través de Posadas -Encarnación”. Seguidamente, hizo hincapié en que “el gobernador Gustavo Valdés -quien también fue delegado de Migraciones- tiene conocimiento de ambas cuestiones y por ello impulsó e insistió en la habilitación del paso fronterizo que unirá Ituzaingó y Ayolas”.